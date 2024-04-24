Байден готов: в Белом Доме сказали, когда президент США подпишет закон о помощи Украине

Помощь уже близко

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов подписать законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине уже в среду, 24 апреля, как только он поступит в Белый дом. Об этом говорилось в заявлении американского лидера после принятия Конгрессом США соответствующего документа, включающего поддержку Украины, Израиля и других союзников США.

Текст заявления Байдена опубликован на официальном сайте Белого Дома. Президент Соединенных Штатов отметил, что голосование в поддержку закона демонстрирует достойный ответ "по призыву истории в этот критический переломный момент".

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра [США и Украина находятся в разных часовых поясах, — Ред.], чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе. Потребность неотложна", – подчеркнул политик.

Джо Байден отмечает, что Украине, постоянно переживающей атаки со стороны России, столкнувшегося с атаками со стороны Ирана Израилю беженцам, тем, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в Газе, Судане и Гаити, и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, помощь необходима срочно.

"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелл и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", — сказал президент Штатов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в СМИ рассказали, что войдет в первый транш помощи от США Украине, стоимость которого будет около миллиарда долларов. Стоит отметить, что там могут быть ракеты, которые еще не получала Украина.