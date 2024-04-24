Военная помощь США: генерал назвал пять неприятных для Украины моментов

Украинцам следует не радоваться принятому решению, а разобраться – почему так тормозили?

Масштабная американская помощь стала значительно ближе к Украине, чем за последнее полугодие. Обе палаты Конгресса США, наконец, приняли необходимое решение. Дело – за подписью президента Джо Байдена. После чего, как обещают представители Пентагона, вооружение и боеприпасы быстро окажутся в Украине.

Но вместо того, чтоб ликовать, следует задаться неудобными вопросами, посмотреть на ситуацию реально и сделать необходимые выводы. Об этом "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По мнению военного эксперт, в Украине царит чрезмерная эйфория от того, что в США тронулся лед касательно предоставления помощи Украине.

"Конечно, хорошо, что дело пошло, – отмечает он. – Не было сомнений, что Сенат, где у демократов большинство, а республиканцы не столь трампистского толка, как в Палате представителей, поддержит данное решение, а президент Байден его быстро подпишет. Но я бы обратил внимание на следующие моменты".

Катастрофическая задержка в полгода

"И следует не радоваться тому, что приняли в принципе, а пытаться понять – почему так тормозили? Неужели не понимали, что это будет стоить Украине огромных потерь – новые жертвы, разрушения, новые оккупированные россиянами территории? Неужели не понимали, что этим подрывается престиж США на мировой арене? Важно разбираться – кто, почему, с какой целью устроил это шоу с шестимесячной задержкой того, что можно было выделить еще в середине осени!" – считает Игорь Романенко.

Байден мог выделить помощь и без Конгресса

Как сделали это в марте, когда "нашли" 300 млн долларов на новый пакет, включая дополнительные ракеты ATACMS с кассетной боеголовкой, напоминает генерал.

Тогда советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан пояснял, что средства появились якобы из-за "непредсказуемой экономии" в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного ранее оружия.

"Вот только такой "непредсказуемой экономии" у военного блока, подконтрольного администрации Байдена было, по сообщениям американских медиа, примерно на 4 миллиарда. Это президентские средства, которые в любой момент можно было использовать для поддержки Украины! Но не использовали. Аргументируя тем, что боялись тратить без гарантий рефинансирования от Конгресса. Мол, передача техники, боеприпасов и вооружения из запасов могло оказать влияние на военную готовность США. А украинцы в это время продолжали гибнуть под российским огнем", – констатирует эксперт.

Оружие еще пылится на складах

Несмотря на заверения, что часть вооружений из американского пакета помощи находится на складах в Европе (а потому окажется в Украине относительно быстро), часть – будет доставляться из-за океана. А это, опять же, время. Драгоценное время, за которое мы платим жизнями, подчеркивает Игорь Романенко.

"Непонятно и то, какой вариант ракет ATACMS мы получим. И сколько. Ранее нам выделяли с урезанной дальностью (до 160 км) и со старыми боеголовками (кассетными). Ими мы хорошо "причесали" вражеские аэродромы в Бердянске и Луганске. Сейчас россияне и некоторые зарубежные источники утверждают, будто удар 17 апреля по аэродрому в Джанкое (разнесло локационные станции и системы С-400) – это именно ATACMS. Но у нас пока такая информация официально не подтверждена", – акцентирует генерал.

Хочется верить, продолжает эксперт, что нам предоставят эти ракеты большей дальности, с боеголовками, способными разрушать вражеские пункты управления, как переданные нам британцами и французами Storm Shadow и SCALP. Именно ими мы уничтожили командные пункты Черноморского флота, ряд ПВО, спрятанные в скалах.

"Правда, право передавать нам ATACMS той или иной модификации остается за президентом Байденом. Который, увы, не решается передать там многое, что давно следовало бы", – констатирует Игорь Романенко.

Красные линии

Украине постоянно рисуют какие-то "красные линии". Причем речь сейчас не об РФ, а о наших партнерах, уточняет генерал.

"Не стреляйте по российской территории нашим оружием! Ок, мы начали бить своим. Не бейте по российским НПЗ! Да что ж это такое?! Думаю, тут следует брать пример с израильтян. Им Вашингтон тоже пытался рисовать "красные линии". А те сказали – мы будем воевать так, как считаем нужным. И бить туда, куда считаем нужным. И били. И бьют. Так надо и нам. Думать, прежде всего, о своей нацбезопасности.

Кстати, "непослушному" Израилю американцы всё равно – и оружие поставляют (включая новейшие самолеты F-35, тогда как мы никак не допросимся устаревших F-16, поставки которых нам снова и снова отодвигают по срокам именно США, хоть истребители передавать будут европейцы), и сбивать вражеские ракеты и дроны помогают", – подчеркивает эксперт.

Быстрого перелома не будет

Размораживание американской помощи Украине не сможет быстро переломить ситуацию на фронте в нашу пользу. В лучшем случае мы увидим некие положительные перемены через месяц, считает Игорь Романенко. Не случайно россияне именно на май-июнь намечают новую волну наступления, копят силы и средства, не прекращая при этом штурмовать наши позиции, прежде всего, в Донецкой области.

"По оценкам зарубежных специалистов, у россиян сейчас самая большая армия с начала широкомасштабного вторжения. Мобилизация там не прекращалась, экономика перешла на военные рельсы. А у нас? А у нас крайне сложная ситуация. Догонять – неблагодарное дело. Правильно организованная работа должна быть направлена на упреждение. А в военном деле – особенно…

Учитывая вышесказанное, несмотря на подвижки последнего времени в вопросах помощи Украине, я выступаю за трезвую оценку действий партнеров, в том числе США. Которые, надо признать, ведут себя порой очень странно, вовсе не как лидеры демократического мира", – констатирует генерал.

Он уточняет, что есть вопросы и к самой Украине. У нас очень слабое лобби в Штатах. Мы сами провалили домашнее задание по мобилизации. Спохватились лишь сейчас, но потеряли полтора-два года.

"Как бы то ни было, но процесс пошел. И касательно помощи Украине, и касательно усовершенствования процессов мобилизации. Это дает надежду на то, что и мы, и наши партнеры сделали определенные выводы. К сожалению, с серьезным запозданием, – акцентирует Игорь Романенко. – В итоге нам приходится выкарабкиваться вместо того, чтобы работать на упреждение – и побеждать!"