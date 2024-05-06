Польские политики приложат максимум усилий

У правительства Польши есть секретное оружие, которое способно повлиять на решение кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, сами польские политики преследуют цель сделать все возможное, чтобы перетащить Трампа на свою сторону.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что о наличии реального влияния свидетельствует успех встречи президента Польши Анджея Дуды и Дональда Трапа.

Издание отмечает, что когда Конгресс США выделил пакет помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, законодатели оппозиционной польской партии "Право и справедливость" (PiS) поспешили заявить, что это произошло из-за влияния президента Анджея Дуды, встречавшегося с Трампом в Нью-Йорке несколькими днями ранее. Тогда в обсуждении с Трампом также были подняты вопросы военных нужд Украины. Также Дуда встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

По данным издания, несмотря на то, что в разделенной Польше, где существуют разногласия между правительством премьер-министра Дональда Туска и "ПиС", также есть "редкое согласие" о необходимости перетащить на свою сторону Трампа.

Журналисты Politico пишут, что встреча Дуды совпала с изменением политики бывшего президента США и Республиканской партии по Украине. Трамп, ранее делавший положительные заявления о Путине и осуждающий политические проблемы в Украине, на следующий день опубликовал заявление в своих социальных сетях: "Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть намного важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайся, Европа, двигайся!"

Politico подчеркнуло, что Трамп стремится к публичному признанию, уважению и чтобы его хвалили. К примеру, политики "ПиС" всегда выступают на собрании американских консерваторов, а действующий президент Польши — один из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой на выборах 2020 года. Более того, в 2018 году администрация "ПиС" рассматривала возможность назвать базу в Польше "Форт Трамп", чтобы простимулировать таким образом Белый дом разместить там американские войска.

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп сделал новое скандальное заявление о помощи Украине. Он сказал, что Европа должна увеличить размер помощи Украине, который должен сравниться с американским.