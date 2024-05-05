Некоторые западные страны проигнорируют инаугурацию Путина: кто уже отказался

ЕС официально не делал заявление, однако некоторые страны Союза уже четко высказались

Ряд западных стран уже сообщили, что не отправят своих представителей на "инаугурацию" Владимира Путина 7 мая 2024 года. Это Великобритания, Канада, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Об этом стало известно из сообщения журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка и официальных заявлений Министерств иностранных дел перечисленных стран. Евросоюз до сих пор не сделал официальное заявление по поводу "инаугурации" российского диктатора.

Отметим, ранее Чехия отозвала своего посла в России Витезслава Пивонку. Это решение прокомментировал министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Нынешние отношения между Чехией и Россией не соответствуют тому, что представитель нашего посольства должен присутствовать на инаугурации российского президента во вторник", — сказал Липовский.

Напомним, выборы президента России прошли 17 марта 2024 года. Уже на следующий день друзья Путина поздравили его с победой, хотя официальные результаты были неизвестны.

После подсчета всех бюллетеней стало известно, будто кремлевский диктатор набрал 87,28%. Ни один из его оппонентов не пересек отметку в 5%.

Запад не признал победу Путина. Премьер Венгрии Виктор Орбан стал единственным официальным лицом из НАТО и ЕС, кто поздравил диктатора с "победой".

Ранее "Телеграф" писал, почему G7 не признает легитимность Путина. Своим мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда.