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Некоторые западные страны проигнорируют инаугурацию Путина: кто уже отказался

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Дипломаты некоторых государств уже сделали громкие заявления
Дипломаты некоторых государств уже сделали громкие заявления. Фото reuters.com

ЕС официально не делал заявление, однако некоторые страны Союза уже четко высказались

Ряд западных стран уже сообщили, что не отправят своих представителей на "инаугурацию" Владимира Путина 7 мая 2024 года. Это Великобритания, Канада, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Об этом стало известно из сообщения журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка и официальных заявлений Министерств иностранных дел перечисленных стран. Евросоюз до сих пор не сделал официальное заявление по поводу "инаугурации" российского диктатора.

Отметим, ранее Чехия отозвала своего посла в России Витезслава Пивонку. Это решение прокомментировал министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Нынешние отношения между Чехией и Россией не соответствуют тому, что представитель нашего посольства должен присутствовать на инаугурации российского президента во вторник", — сказал Липовский.

Напомним, выборы президента России прошли 17 марта 2024 года. Уже на следующий день друзья Путина поздравили его с победой, хотя официальные результаты были неизвестны.

После подсчета всех бюллетеней стало известно, будто кремлевский диктатор набрал 87,28%. Ни один из его оппонентов не пересек отметку в 5%.

Запад не признал победу Путина. Премьер Венгрии Виктор Орбан стал единственным официальным лицом из НАТО и ЕС, кто поздравил диктатора с "победой".

Ранее "Телеграф" писал, почему G7 не признает легитимность Путина. Своим мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда.

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