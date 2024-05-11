Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал реальное количество войск РФ, которые действуют на переднем крае в Харьковской области, это значительно меньше озвученных ISW данных

По поводу 50-ти тысячной группировки наступающей на Харьков.

Пожалуйста, не несите чушь в массы!

50 тысяч – это общая численность ГВ "Север"! А если быть точнее, то почти 53 тысячи с общим количеством техники в виде:

Танки – 400;

ББМ – 1 000;

Ствольная артиллерия – 1 000;

РСЗО – более 100.

При этом, около 35 тысяч от всей этой массы сил и средств распределено вдоль границы с Украиной в Курской, Брянской и Белградской областях. Не в одной отдельно взятой локации, а вдоль 750 км!

В боевых действиях в приграничной зоне Харьковской области сейчас принимают участие подразделения 7-го ОМСП 11 и 18-й МСД 11 АК, а так же подразделения 44 АК. В частности 30-й МСП 72-й МСД и 128-й ОМСБр.

Причём, очевидно, что основные ударные силы 44-го АК до сих пор полностью не развёрнуты в зоне ответственности корпуса (до начала активных действий должны были перебросить 3 750 тел, но не уложились), в связи с чем активно и используются силы 11 АК, в частности, штурмовые роты и несколько батальонных групп, что говорит об оперировании на переднем крае численно группировкой чуть более 2 000 тел, без учёта резервов.

Поэтому, когда кто-то с умным видом говорит о наступлении на Харьков, группировки в 50 тысяч… Детали важны. Харьковчане и так живут третий год подряд в состоянии нескончаемого стресса. И хотя 50 тысячная группировка это не то количество которое может реально угрожать городу миллионнику оккупацией, но всё же, в эпоху и без того масштабного ИПСО рашистов, не добавляйте людям нервов, громкими, шокирующими заявлениями, имеющими лишь относительное отношение к реальности.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко