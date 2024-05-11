Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав реальну кількість військ РФ, які діють на передньому краї в Харківській області, це значно менше за озвучені ISW дані

З приводу 50-ти тисячного угруповання, що наступає на Харків.

Будь ласка, не несіть маячню в маси!

50 тисяч — це загальна чисельність ГВ "Сєвєр"! А якщо бути точнішим, то майже 53 тисячі із загальною кількістю техніки у вигляді:

Танки – 400;

ББМ – 1000;

Ствольна артилерія – 1 000;

РСЗВ – понад 100.

При цьому близько 35 тисяч від усієї цієї маси сил і засобів розподілено вздовж кордону з Україною в Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Не в одній окремо взятій локації, а вздовж 750 км!

У бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь підрозділи 7-го ОМСП 11 та 18-ї МСД 11 АК, а також підрозділи 44 АК. Зокрема 30-й МСП 72-й МСД та 128-й ОМСБр.

Причому очевидно, що основні ударні сили 44-го АК досі повністю не розгорнуті в зоні відповідальності корпусу (до початку активних дій мали перекинути 3 750 тіл, але не вклалися), у зв’язку з чим активно і використовуються сили 11 АК, зокрема, штурмові роти та кілька батальйонних груп, що говорить про оперування на передньому краї чисельно угрупуванням трохи більше 2 000 тіл, без урахування резервів.

Тому коли хтось із розумним виглядом говорить про наступ на Харків, угруповання в 50 тисяч... Деталі важливі. Харків’яни і так живуть третій рік поспіль у стані нескінченного стресу. І хоча 50 тисячне угруповання це не та кількість, яка може реально загрожувати місту мільйоннику окупацією, але все ж таки, в епоху і без того масштабного ІПСО рашистів, не додавайте людям нервів, гучними, шокуючими заявами, що мають лише відносне відношення до реальності.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка