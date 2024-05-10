Украинский блоггер рассказал о ситуации на Харьковском направлении, где РФ пытается атаковать

Пока ничего неожиданного под Харьковом. Скоро всего разведка боем. Зашли в несколько населённых пунктов (практически был серяк). Были утром некоторые проблемы (человеческий фактор) на некоторых рубежах. Навскидку с десяток единиц бронетехники на направлении россиянам сожгли точно. Выковыряли с посадок укрывшихся. Там, где враг имел успех и зашел без боя, закрепляются. В нескольких населённых пунктах идут бои. Штурмуют наши.

Из глубины РФ в направление Белгорода идет техника с новыми тактическими отметками. Через несколько дней, скорее всего, будут новые попытки. Есть/будут определенные кадровые решения, потому что на ИПСО все сложно списывать. В принципе решения принимаются оперативно на самом верху. Пока все так, как ожидалось. Но не очень оптимистично началось. Дальше будет видно.

По Волчанску информации нет. Сплетни пересказывать не хочу. Сами все читаете/слышите.