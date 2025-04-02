Торговая война или День освобождения США? Климкин объяснил, что означают новые тарифы Трампа

Это будет непростым ударом для Европы и Украины

Действующий президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения", когда планирует ввести новые тарифы на импортные товары. Такой шаг может повлечь за собой торговую войну с Европой, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В прямом эфире Radio NV Климкин рассказал, что команда Трампа считает европейцев "фрирайдерами" или, проще говоря, "халявщиками", пользующимися определенными благами, не платя за них.

"Европейцы должны мобилизоваться. У них сложно с мобилизацией, но в какой-то момент они должны пойти на серьезные меры для себя", — отметил Климкин. По его словам, во многих европейских странах всегда существовал скрытый антиамериканизм, а новые тарифные ограничения могут привести к отстранению Европы и США друг от друга.

"Для нас это очень, очень плохая история, поскольку потеря собственно того, что называется трансатлантической солидарностью, будет непростым ударом", — подчеркнул бывший министр. Украина, ведущая предвступительные переговоры с ЕС, может оказаться между двумя огнями. "Торговая политика Европейского Союза сейчас становится и нашей торговой политикой. В какой-то момент мы будем тянуться очень и очень в разные стороны и станем на растяжку", — пояснил Климкин.

Европейцы впервые в новейшей истории готовы выйти за рамки обычной реакции на американские торговые ограничения. Вместо введения точечных тарифов на американские товары, как виски или мотоциклы, может начаться настоящая торговая война.

По мнению Климкина, Трамп твердо верит, что тарифы — это то, чего заслуживают США. Бывший министр привел пример, когда на вопрос журналиста о том, что автомобили американского производства будут дороже импортных, Трамп ответил: "Ну и хорошо, а почему и нет? Но ведь они будут производиться в Соединенных Штатах".

Пока масштаб новых американских тарифов остается неизвестным, но уже понятно, что они будут касаться именно товаров, а не услуг. Для Украины эта ситуация может стать "сценарием, может, и не катастрофическим, но одним из самых худших, какой только может быть", — подытожил Павел Климкин.

Также ранее "Телеграф" писал, что Трамп снова наделал заявлений. Он подтвердил готовность вводить санкции против России и набросился на Украину.