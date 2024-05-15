У россиян снова будет "подгорать": Блинкен в Киеве сделал несколько важных заявлений

США будут продолжать поддерживать Украину

Новый пакет помощи, "Patriot" на Харьковщине, безоговорочная поддержка Киева и… нанесение ударов по РФ западным оружием. Об этом и не только сегодня на пресс-конференции говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, который вчера, 14 мая, прибыл в Украину с официальным визитом.

Заявления прозвучали на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Прежде всего, было объявлено о новом пакете помощи от США. Речь о 2 млрд долларов военной помощи. Поддержка будет направлена на инвестирование в промышленную базу Украины.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США направляют в Украину боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны и обеспечивают их скорейшую доставку к линии фронта. Госсекретарь США также отметил, что Штаты сосредоточены на поисках "Patriot" и других систем ПВО. По его словам, он уверен, что "смогут найти их и поставить в Украину".

На вопрос журналистов о том, не запрещают ли США использовать свое вооружение для нанесения ударов Украиной по РФ, госсекретарь заметил, что Вашингтон не поощряет подобные действия, однако Украина сама решает, что ей следует делать.

"Это те решения, которые Украина принимает своими силами, принимает ради самой себя. Мы же сделаем все для того, чтобы Украина получила необходимое для победы на поле боя", — отметил Блинкен.

Он также добавил, что если раньше западные партнеры выступали против таких ударов, то ныне ситуация изменилась.

"Раньше большинство западных партнеров, включая США, выступали против того, чтобы оружие, которое они передают Украине, использовалось для ударов по территории России. Однако недавно о таком разрешении заявила Британия. Также глава МИД Латвии говорила, что некоторые страны передали Украине оружие с таким разрешением, но не назвала их", — подчеркнул госсекретарь.

Что касается переговоров Украины с Россией, то здесь, по словам Блинкена, Украина тоже "сама принимает решения". США и другие страны не могут участвовать в этом.

"Если бы Путин продемонстрировал хоть какую-то заинтересованность в серьезных переговорах, я уверен, что украинская сторона отреагировала бы на это. Однако Путин практически каждый день демонстрирует прямо противоположные намерения… Мы четко заявляем и поддерживаем Украину, поддерживаем ее решение. Никакие вопросы не могут решаться без участия Украины", — отметил Блинкен.

В заключение госсекретарь заявил о том, что в течение нескольких недель США и Украина могут подписать двустороннее соглашение о безопасности. По его словам, "трудная работа" по соглашению уже завершена.

Также Блинкен не исключил, что Владимир Зеленский сможет встретиться с президентом США Джо Байденом во время саммита мира в Швейцарии, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Энтони Блинкен рассказал, когда Украина сможет провести выборы. Он заявил, что США вместе с Украиной работают над тем, чтобы обеспечить проведение выборов, как только будет такая возможность.