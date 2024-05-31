Бывший нардеп, журналист и блогер Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" объяснил, почему это невероятное чудо, что в имперских лапах украинское село выжило и встало из руин.

Уже на рассвете 24 февраля в клуб начали сходиться мужчины. Кто с чем? Кто с охотничьим ружьем, кто с вилами, кто просто с палкой. Формировали свою территориальную оборону, составили графики дежурств. Над клубом низко, с ужасным воем пролетело два "МиГа"…

– Наши?

– Наши!

На въездах в село натянули трактором бетонные плиты, поставили блокпосты.

– Документы!

– Да какие документы, Николай? Это же я!

– Документы, говорю…

Все строго, все по-настоящему!

У Золотоноши ПВО сбила российский истребитель, летчик катапультировался. Искали всем селом всю ночь, пока не поймали.

Соседка, как до недавнего времени тихо торговала самогоном, наделала бутылок с зажигательной смесью. На улице ребята варили противотанковые ежи из труб и рельсов.

Украинское село восприняла войну серьезно. Как свою персональную войну, кроме всего.

Мы думали, село – это просто село А выяснилось, что село – это Украина. Это не только колядки и щедривки, затяжные женские песни под вечер или вареники с сыром и сметаной, не только Ивана-Купала и голос кукушки в лесу. Не одна только красота. Село – это Сила! Сила Украины.

Все эти села Центральной, Приднепровской Украины – это в основном бывшие полковые казацкие села. Переяславский, Ирклиевский, Кропивнянский, Чигиринский, Уманский, Каневский полки… Здесь не знали крепостного права, не признавали ига. Здесь жили свободные и гордые люди. Казаки, воины.

Все думали, что давно прошли те времена, потому что сколько лет прошло, сколько прошло времени.

"Были когда-нибудь казаками, но больше не будем", — писал Тарас.

Но не обошлось, не прошло, не потерялось. Где-то оно спало, где-то дремало глубоко в земных недрах, где-то оно было затаено и тихо, но – живо! Существо настоящей селянской Украины! И когда стало нужно, то чуть ли не в мгновение ока вспомнили люди "хто ми є, і чиї ми діти"… Возникла вдруг и сила и воля. Потому что село – это не просто сумма человеческих душ. Оно и само по себе – Существо. С собственным характером, собственным нравом, со своей собственной отдельной судьбой. Такова "метафизика" украинского села.

Тоталитарный, российский имперский режимы, то ли бессознательно, то ли вполне осознанно, боялись той силы. Чувствовали. Видели угрозу. Именно поэтому целый век продолжалось буквальное уничтожение украинского села. Его духа, его памяти, самых его первоначальных оснований. Голодоморы, раскулачивание, коллективизация, создание советской крепостной системы на базе колхозов. Миллионы убитых, искалеченных, разоренных, замученных…

Да и позже, когда наступили относительно либеральные времена Хрущева и Брежнева, украинское село приходилось презирать. "Селюк!" – этим все сказано. Украинский язык – это для культурно ограниченных людей. Гопак и сало. Мы и сами были во многом такие, что там уже говорить.

И это большое и невероятное чудо, что в этих имперских железных лапах украинское село уцелело и выжило, сохранилось, не погибло. Село украинское встало из собственных руин, чтобы напомнить самому себе о своей силе и своей миссии – быть сердцем и душой свободной Украины!

Около того же сельского клуба стоят три памятника. Первый – это бывший памятник Ленину, но уже без Ленина. Сам только пьедестал и остался. А на пьедестале написано "Героям Майдана слава!". Чуть дальше – каменный крест: "Жертвам Голодомора". И еще дальше – самый свежий, новый: стенд с фотографиями погибших уже на этой новой войне жителей громады. Много уже их. И чуть ли не каждую неделю появляются на стенде новые фотографии.

Так украинское село переживает свою очередную эпоху. Потому что как бы то ни было, а эти неуверенные и непростые времена, времена скорби и тревоги – это еще и времена великого возрождения Украинского Села, хотя оно может и того пока не знает и не видит.

Село плачет и горюет, село хоронит своих героев, но, боже упаси, не отчаивается, или отчаяние. Село работает, село дышит, село живет.

– Я ходила к попу, потому что воск кончился, не из чего окопные свечи делает, так он дал целый мешок. – А мы целый вечер маскировочную сетку плели, хоть и без света… – Я сейчас отвезу картошки и луки в школу, там женщины банки закручивают ребятам…

У больницы собирают вещи для беженцев. В детском саду женщины готовят посылки на фронт.

Из долины на гору медленно поднимается похоронная процессия… На щите… Усеянная цветами дорога… Склоняет голову село. Становится село на колени. То украинское село, которое поставить на колени никому не удалось.

Развеваются над кладбищем сине-желтые флаги. Там лежат "селюки". Селюки, ставшие воинами, героями…

Те "селюки" Украины, чьими усилиями таки будет непременно похоронена и эта недоимперия векового зла, беды и тьмы…