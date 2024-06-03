Политический аналитик, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак о проблемах в работе БЭБ и необходимости ее реформирования

Украина стремится к интеграции в европейские структуры и повышению доверия со стороны международных партнеров и инвесторов. Одна из реформ, которую от нас ожидают международные партнеры и от которой зависит дальнейшее получение Украиной западной помощи, – это реформа БЭБ. По замыслу украинское законодательство и практики должны привести в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с экономической преступностью. Это на словах и в планах, а на деле БЭБ продолжает "трясти" бизнес с необоснованными проверками, и все это происходит в условиях войны, когда украинские компании, несмотря на все испытания и убытки, продолжают работать и наполнять государственный бюджет. Вместо эффективной борьбы с экономическими преступлениями Бюро экономической безопасности объявило охоту на легальный прибыльный бизнес.

Есть случаи, когда представители БЭБ используют свое положение для давления на бизнес для получения неправомерной выгоды. Эти действия усложняют работу предприятий, особенно в условиях войны.

Один из таких примеров — это дело киевского ТРЦ "Гулливер".

В 2023 году Бюро экономической безопасности провело проверку киевского торгово-развлекательного центра, которая вызвала споры по поводу ее законности. БЭБ обвинило руководство ТРЦ в неуплате налогов на сумму 145 миллионов гривен. По данным БЭБ, в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ якобы заключало договоры с фиктивными подрядчиками, что вроде бы позволило уклониться от уплаты налогов.

По факту, претензий к "Гулливеру" сама налоговая не имеет, о чем и выдала предприятию справку. Более того, по состоянию на данный момент от стабильной работы "Гулливера" зависят два крупнейших государственных украинских банка. Ведь компания как кредитор ежемесячно платит 40 млн грн государственным "Сбер" и "Эксиму". Как ударит по государственным банкам отсутствие этих денег в случае передачи "Гулливеру" АРМА, похоже никому не интересно. Вот он – эффективный подход в пользу государства от БЭБ.

Все "прелести" работы БЭБ в Украине на себе также ощутила компания "Хлебодар", владелец которой узнал об аресте средств на счетах четырех компаний: "Запорожмлин", "ДП Агросервис 2000", "Бердянский хлебокомбинат" и "Запорожский хлебозавод N3".

Это произошло из-за расследования БЭБ, детективы бюро обвинили компанию в фиктивности операции по приобретению зерна из-за проблем с легальностью у одного из контрагентов в цепи поставок. Компании доказали в судах факт подлинности экспорта зерна, отсутствия нарушений и добились снятия ареста со своих активов.

С наездами со стороны БЭБ также столкнулась сеть кинотеатров Multiplex, в деятельности которой бюро тоже искало уклонение от уплаты налогов. В 2022 году бизнес обвинили в задолженности по уплате ЕСВ, которую компания полностью погасила по состоянию на март 2023 года. Фактически на сеть завели уголовное производство из-за того, что она воспользовалась законной отсрочкой по уплате ЕСВ. Речь идет о льготных условиях для предпринимателей, принятых парламентом в начале полномасштабного вторжения. Тогда временно упразднили пеню и штрафы за несвоевременную уплату НДС бизнесом. Это решение было принято для поддержки компаний, которые из-за войны утратили возможность полноценно работать.

Создается впечатление, что БЭБ совместно с АРМА пытаются не защищать бизнес или бороться с коррупцией, а во что бы то ни стало препятствовать деятельности компаний, которые держатся на плаву в условиях войны, поддерживают экономику и наполняют бюджет средствами, что так необходимы для обеспечения армии и военно-промышленного комплекса страны.

АРМА неоднократно подвергалась критике из-за непрозрачных процедур по управлению активами, что приводило к потере их стоимости и наносило ущерб владельцам, которые сталкивались с передачей активов в управление приближенных к агентству лиц.

Жалобы вызвали непрозрачные процедуры отбора управляющих для конфискованных активов. Некоторые компании, которые получали право управлять этими активами, были связаны с коррумпированными политиками или олигархами. Были случаи, когда активы, переданные в управление АРМА, значительно теряли свою стоимость или разрушались из-за неэффективного управления. Поскольку процессы передачи активов в управление могут затягиваться на длительное время, что негативно влияет на их экономическую стоимость и снижает доверие к агентству.

К тому же часть владельцев активов, передаваемых АРМА, обжаловали это решение в суде и доказывали, что конфискация была незаконной или что агентство действовало с нарушением их прав.

Также раздаются обвинения, что деятельность АРМА находится под влиянием политических сил, используемых агентством для достижения собственных целей или расправы с политическими оппонентами.

В случае с БЭБ, работу которого запустили в 2021, бюро должно избавить бизнес от давления правоохранителей, которые по очереди приходили с "масками шоу" на работающие предприятия, а выходит с точностью наоборот, о чем свидетельствуют кейсы известных украинских компаний.

В настоящее время парламент рассматривает уже второй вариант реформы БЭБ с акцентом на полную кадровую перезагрузку. Потому что с момента создания органа в нем уже сменились 4 руководителя, поставленные без конкурса — "вручную", поэтому подходы в работе остаются теми же — "наезды" на бизнес, проверки, несправедливые обвинения в неуплате налогов и другие манипуляции, мешающие работать украинскому бизнесу в сверхсложных условиях военного времени.

Все эти факты указывают на необходимость проведения реформ в АРМА и БЭБ для повышения прозрачности, эффективности и подотчетности их работы. Поскольку с учетом сомнительного качества деятельности этих ведомств сейчас возникает вопрос о целесообразности их работы и финансировании таких институтов из бюджета военного времени.