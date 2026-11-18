Заявки оформляют через Государственный аграрный реестр, а денежные средства перечисляют на банковский счет

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В Украине с 12 ноября началась вторая волна выплат на содержание домашних животных. На поддержку имеют право агропроизводители, обладающие от 3 до 100 коров или от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и овец.

Условия оказания помощи определяются постановлением Кабинета Министров Украины №918 от 16 августа 2022 года. Оно предусматривает дотации для фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции, сведения о которых внесены в Государственный аграрный реестр.

Кто может получить деньги на содержание животных

Обратиться за помощью могут граждане Украины и юридические лица, учредителями которых исключительно физические лица – граждане Украины. Животные должны находиться в собственности заявителя, быть идентифицированными и зарегистрированными в соответствии с законодательством на дату подачи заявки.

Поддержку оказывают получателям, которые на дату обращения фактически не находятся и не ведут хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях, для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации. Также заявители не должны вести хозяйственную деятельность в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Среди требований – отсутствие процедур банкротства или ликвидации, санкций и задолженности по платежам, контролируемым налоговыми органами. Отсутствие долга проверяют по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки. Постановление также содержит ограничения по уголовной ответственности, судимости и розыску, а руководители и/или бенефициарные владельцы заявителя не должны быть в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Сколько платят за корову, козу или овцу

Дотация составляет 7000 гривен на одну корову независимо от направления производительности. За каждую голову маточного поголовья коз и/или овец предусмотрено 2000 гривен.

Средства предоставляются для покрытия понесенных хозяйством расходов. Среди предусмотренных направлений содержание животных, приобретение кормов и ветеринарных препаратов, оплата ветеринарных услуг и потребленной электроэнергии.

Направления использования помощи получатель выбирает из установленного постановлением перечня и указывает в договоре. Невыполнение или ненадлежащее исполнение этих условий является основанием для возврата средств.

Приобретение кормов – одно из предусмотренных постановлением направлений использования государственной поддержки Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Как подать заявку и получить выплату

Заявка подается через личный электронный кабинет в Государственном аграрном реестре. Общий период представления, определенный постановлением, – с 1 февраля по 31 октября текущего бюджетного периода. При наличии остатка или поступления дополнительных средств в реестре обнародуют новое объявление с датами начала и завершения приема.

Заявитель накладывает электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате, и одновременно подписывает заявление о присоединении к договору с Украинским государственным фондом поддержки фермерских хозяйств. Банковские реквизиты для выплаты фиксируются в реестре на момент подписания заявки. За правдивость внесенных сведений отвечает получатель.

Укргосфонд проверяет заявку в течение десяти рабочих дней и сообщает через реестр о согласовании с суммой поддержки или отказе с его причинам. После согласования, получатель должен в течение семи календарных дней подписать электронной подписью приложение к договору.

После поступления средств от Минэкономики Укргосфонд в течение семи рабочих дней перечисляет их на счета получателей, указанные в заявках. Обработка обращения и уведомление о необходимых действиях заявитель отслеживает в своем электронном кабинете.

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