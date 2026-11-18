Банки делают ставку на азиатских экспортеров технологий и инвестиции в ИИ

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По прогнозам финансистов, две азиатские валюты могут обогнать доллар в 2027 году. Валюты стран – экспортеров технологий, корейская вона и тайваньский доллар, получат поддержку от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) и ослабления американского доллара.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы международных банков по валютам на 2027 год. Goldman Sachs и ING ожидают, что в 2027 году корейская вона и тайваньский доллар будут опережать доллар США по динамике. По оценке стратегов Goldman Sachs, долгосрочные контракты на оборудование для ИИ уже обеспечили значительную часть спроса на 2027 год.

Что известно о корейской воне и ее росте по отношению к гривне

Вона – денежная единица Южной Кореи, ее международный код – KRW. По официальному курсу НБУ 100 вон подорожали с 3,0946 грн 3 августа 2026 года до 3,3920 грн 18 ноября, хотя за последний день курс снизился на 0,259%. Morgan Stanley ожидает, что поддержку воне обеспечит увеличение продаж экспортерами валютной выручки в долларах.

Вона подорожала к гривне с начала августа по 18 ноября 2026 года

Новый тайваньский доллар

Новый тайваньский доллар, обозначаемый NT$, является официальной валютой Тайваня, сообщает Управление международной торговли США. В обращении есть банкноты номиналом 100, 200, 500, 1000 и 2000 долларов, но купюры достоинством 200 и 2000 долларов встречаются редко.

В валютном конвертере на 18 ноября один новый тайваньский доллар стоит округленно 1,38 грн, а 1000 – 1375,16 грн. Morgan Stanley считает эту валюту относительно дешевой и связывает потенциал ее укрепления с восстановлением настроений в технологическом секторе.

Тысяча новых тайваньских долларов в конвертере стоит 1375,16 грн

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