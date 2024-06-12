Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, в чем отличия между украинским и российским генштабами

Украина продолжает методично выкашивать российские противовоздушные комплексы С-300 и С-400: как пусковые, так и радары.

Новые фото можно глянуть у КіберБорошно, а я отмечу следующее: Красиво действует украинский Генштаб: они заявляют, затем появляются спутниковые снимки, это подтверждающие. Бинго. Уровень доверия растет.

Чего не скажешь про российский Генштаб, у которого всегда все цели перехвачены и все было сбито. Вообще принцип "ошибаться можно, врать нельзя" крайне верный, только он вообще не про Россию. В корне и принципе, так как ложь — это важный цементирующий элемент этой мертвячинской помойки.

Ну или, например, тот же Израиль. Как только "Хезболла" сбивает нам очередной БпЛА, да, большой, да, дорогой, приятно ли это признавать? Нет, конечно. Заявляет ли о сбитии армия, признавая потерю? Да, заявляет. Говорит ли наш Генштаб, что это от огня по своим и мы сами себя сбиваем? Нет, конечно, так и заявляется, что зенитная ракета, пущенная из Ливана, сбила БпЛА.

И это правильно, вследствие чего есть доверие к армии и понимание того, что враг да опасен, коварен и несет угрозу.

А Украине только пожелаем продолжать выкашивать С-300 и С-400 дальше. Не то чтобы они завтра "кончатся", просто пригнать и развернуть новые — это время, а время — это окошко возможностей. Ну и количества ПВО в РФ банально не хватает на прикрытие вообще всего важного, ключевого и стратегического.