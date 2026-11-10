Волки и медведи выходят к людям: в каких регионах Украины можно встретить хищников посреди улицы (карта)

Хищников фиксируют камеры наблюдения, фотоловушки и очевидцы – к диким животным нельзя приближаться

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В селе Селище Гниванивской громады на Винниччине заметили четырех волков. На Закарпатье медведи заходят на частные дворы. Встречи с хищниками требуют особой осторожности возле сел, на лесных окраинах и горных маршрутах.

О волчьей стае 9 ноября сообщает Тывровская районная организация Украинского общества охотников и рыболовов. Рост численности хищников связывают с длительным запретом охоты во время военного положения.

Охотники советуют на ночь запирать домашних животных в прочных помещениях/ Фото с камер наблюдения

Где еще в Украине видели волков

На Винниччине это не первая встреча с этими хищниками. Стая также попала на видео у аграриев летом на поле возле села Руданское Шаргородской общины. Еще одно зафиксированное место – возле села Ярышев Могилев-Подольского района, где волка сняли во время полевых работ в начале лета.

Еще один волк попал на видео в октябре возле Ольгополя. Глава Гайсинской районной военной администрации Людмила Головачиш отметила, что и раньше волки попадали в фотоловушки в районе, но на момент сообщения вреда не причиняли.

В октябре камеры зафиксировали стаю волков в селе Гукливый на Закарпатье, а о появлении хищников также сообщали жители Подобовца, Липчи и Изок.

В Одесской области о систематическом появлении волков, шакалов и лисиц возле жилья в Измаильском, Белгород-Днестровском, Болградском, Подольском и Березовском районах сообщает Южное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. По данным зимнего учета за 2026 год, количество волков в области по сравнению с 2023 годом выросло на 472%.

Где в Украине встречали волков и медведей в 2026 году Источник: Коллаж ("Телеграф")

Немало бед натворили волки в селе Комарово Маневицкой общины на Волыни. Еще летом они нападали на скот.

Медведи во дворах на Закарпатье

В Тарасовке Тячевского района медведь неторопливо ходил по двору жилого дома. Фотографию опубликовала в Facebook Maria Magyrska.

Доступные плоды в садах привлекают медведей к домам; фото – Maria Magyrska

В ночь на 1 сентября хищника зафиксировали в Нижней Апше на Тячевщине: он перебегал центральную дорогу и заходил во двор.

В октябре туристы встречали молодого медведя в Подобовце возле водопада Шипот. По объяснению горного гида Сергея Прокопа, его привлекли ягоды. Фотоловушки также регулярно фиксируют медведей в нацпарках "Синевир" и "Карпатский". Самая большая популяция, по словам гида, держится в Горганах на Ивано-Франковщине.

В Карпатах обитает более 300 бурых медведей. Ведущая научная сотрудница Ужанского нацпарка Неля Коваль объясняет выходы к домам доступными мусорными баками и несобранными яблоками и сливами.

Несобранные плоды становятся доступной пищей для медведей в горных селах Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как действовать при встрече с хищником

На Винниччине охотники советуют

вечером запирать скот, птицу и собак в крепких помещениях

не оставлять собак на привязи под открытым небом

избегать ночных прогулок по окрестностям

При встрече с волком рекомендуют не убегать, медленно отступать, поднять руки или куртку и шуметь.

Что делать, если увидели медведя/ Источник: WWF-Украина

"Если вы увидели его во дворе, действуйте максимально тихо: никаких криков, шума или резких движений. Категорически запрещено смотреть медведю прямо в глаза – он воспринимает это как вызов", – объясняет поведение при встрече с другим хищником Неля Коваль.

От медведя ученая советует отступать медленно, не поворачиваясь спиной, и дать ему уйти. Не следует приближаться, кормить или выходить ради снимка.

Как сообщал "Телеграф", в период активного поиска пищи медведи почти не спят и могут выходить к поселениям. Они ищут пищу до 22 часов в сутки, а недосыпание делает их нервными и пугливыми. Так они готовятся к зимнему сну.