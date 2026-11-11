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Когда-то здесь жили тысячи людей, а теперь — тишина и руины: что скрывает польский город-призрак (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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После отъезда гарнизона оставленные дома нуждались в ремонте, но восстановить поселение не удалось Новость обновлена 11 ноября 2026, 12:31
После отъезда гарнизона оставленные дома нуждались в ремонте, но восстановить поселение не удалось. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В отличие от соседнего Борне-Сулиново, бывшее военное поселение Кломино не удалось заселить вновь

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Польское Клемино, десятилетиями находившееся под контролем советских военных, превратилось в заброшенное поселение. Жилые дома и военные объекты разрушаются, часть застройки уже снесли.

Как пишет Interia, Клемино расположено в Щецине́цком повете, на территории гмины Борне-Сулиново. От одноименного города его отделяют около 12 километров.

Аэрофотоснимок двух многоэтажных зданий, дорог, деревьев и куч строительного мусора
Восстановлению Клемино помешали состояние домов и отсутствие плана развития территории

История поселения началась в 1930-х годах со строительства немецкой военной инфраструктуры. После Второй мировой войны территорию заняла Советская армия. Для военнослужащих и их семей здесь построили многоквартирные дома, открыли магазины, медицинские учреждения и кинотеатр. Поселение оставалось закрытой военной территорией, отделенной от гражданской жизни страны.

В 1992 году советские военные покинули Кломино, а в следующем году территорию передали польской администрации. Вместе с гарнизоном уехали люди, чья работа и быт были связаны с ним. Оставленную инфраструктуру не удалось использовать должным образом: здания начали разрушаться, часть оборудования исчезла.

Заброшенное многоэтажное бетонное здание с открытыми балконами, граффити и сорняками
В Кломино жилые дома построили для военнослужащих и их семей

Препятствиями для восстановления стали плохое состояние домов, необходимость ремонта и отсутствие плана развития территории. Кломино не превратилось ни в жилой центр, ни в туристический центр, способный привлечь новых жителей.

Два заброшенных многоэтажных бетонных дома стоят посреди заросшего травой участка
После отъезда гарнизона оставленную инфраструктуру не смогли должным образом использовать

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Теги:
#Польша #Город #Заброшенный город