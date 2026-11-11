В отличие от соседнего Борне-Сулиново, бывшее военное поселение Кломино не удалось заселить вновь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Польское Клемино, десятилетиями находившееся под контролем советских военных, превратилось в заброшенное поселение. Жилые дома и военные объекты разрушаются, часть застройки уже снесли.

Как пишет Interia, Клемино расположено в Щецине́цком повете, на территории гмины Борне-Сулиново. От одноименного города его отделяют около 12 километров.

Восстановлению Клемино помешали состояние домов и отсутствие плана развития территории

История поселения началась в 1930-х годах со строительства немецкой военной инфраструктуры. После Второй мировой войны территорию заняла Советская армия. Для военнослужащих и их семей здесь построили многоквартирные дома, открыли магазины, медицинские учреждения и кинотеатр. Поселение оставалось закрытой военной территорией, отделенной от гражданской жизни страны.

В 1992 году советские военные покинули Кломино, а в следующем году территорию передали польской администрации. Вместе с гарнизоном уехали люди, чья работа и быт были связаны с ним. Оставленную инфраструктуру не удалось использовать должным образом: здания начали разрушаться, часть оборудования исчезла.

В Кломино жилые дома построили для военнослужащих и их семей

Препятствиями для восстановления стали плохое состояние домов, необходимость ремонта и отсутствие плана развития территории. Кломино не превратилось ни в жилой центр, ни в туристический центр, способный привлечь новых жителей.

После отъезда гарнизона оставленную инфраструктуру не смогли должным образом использовать

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как изменился Полесское – когда-то промышленный город, которое сегодня превратилось в руины в Чернобыльской зоне отчуждения.