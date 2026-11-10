Повышение зарплат или деньги на оборону? Куда НБУ направит 1,7 млрд грн

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На заседании Совета Национального банка в этот понедельник, 9 ноября, не было принято решение о повышении зарплат работникам на 29% (на 25% — директорам департаментов), хотя предварительно это планировалось к рассмотрению, как писал " Телеграф".

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев поблагодарил за этот подход и сообщил, что он позволит сэкономить 1,7 млрд грн. И на эту сумму могут быть увеличены перечисления НБУ в госбюджет.

"Считаю это правильным и ответственным решением. В то время, когда страна ежедневно ищет дополнительные ресурсы на оборону, каждое государственное учреждение должно понимать приоритеты и ответственно относиться к своим расходам. Сегодня эти деньги нужны нашей армии. И именно на ее нужды они должны быть направлены", — отметил Гетманцев.

Напомним, что сначала Нацбанк планировал в 2027 году перечислить в госбюджет 48,7 млрд грн, то есть 2/3 меньше показателя предыдущего года (146,1 млрд грн). После критики по этому вопросу Нацбанк Андрей Пышный допустил улучшение суммы перечислений до 70 млрд грн. А теперь есть повод ее снова поднять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему банки не доплачивают украинским вкладчикам и как людям больше заработать.