Россия снова ударила по рынку в Черноморске, есть жертвы: почему этот город так важен (фото)

Ликвидация последствий атаки продолжается

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Днем 11 ноября Россия нанесла удар по рынку в центральной части Черноморска. На данный момент известно об одном погибшем человеке, а также о пострадавших.

Информацию об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. По его словам, именно в это время на рынке зачастую находится большое количество людей. Сейчас известно об 11 пострадавших.

"Девять человек госпитализированы, состояние четырех из них врачи оценивают как тяжелое. Врачи борются за их жизнь. Еще одному человеку помощь оказана на месте", — отметил Кипер.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Также повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.

На месте работают все соответствующие службы.

Атака год назад

Отметим, что почти ровно год назад, 14 ноября 2025 года, Россия также ударила по этому же месту. Тогда в результате российского удара погибли два человека. Еще 10 пострадали, среди них ребенок.

"На месте вспыхнул пожар. Уничтожены 2 автомобиля, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены здания, расположенные рядом. Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям", — отметили тогда в ГСЧС.

Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

Последствия обстрела в ноябре 2025

Почему этот город так важен

Сегодня Черноморск – это один из самых больших и важнейших морских портов Украины. Торговый порт города играет ключевую роль в экономике не только региона, но и всей страны. Современные причалы, мощное грузовое оборудование, развитая логистическая инфраструктура и международные паромные сообщения становятся его центром морской торговли. Через него проходят промышленные товары, контейнерные перевозки, строительные материалы и сельскохозяйственная продукция, в том числе зерно на экспорт.

Международное паромное сообщение. Город – уникальный транспортный узел, который связывает логистические маршруты Украины с десятками стран мира.

Также в этом городе развитая инфраструктура. Современное грузовое оборудование, глубоководные причалы и интеграция в международные транспортные коридоры делают Черноморск ключевым пунктом для защиты экономических интересов и продовольственной безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит "Эпицентр" в Кропивницком после атаки. Корреспондент Ян Доброносов показал фото.