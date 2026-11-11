Во время интервью Россу Даутету американский лидер заявил о "огромной ненависти" между президентами Украины и России

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Президент США Дональд Трамп подвергся критике после ответа на вопрос об отношении Владимира Зеленского к России. Собеседник напомнил о вторжении в Украину, но Трамп заговорил о неуважении к России во время первой встречи.

О реакции на его слова пишет Irish Star. Отрывок разговора распространили в X, где он собрал сотни реакций.

Как Трамп ответил на вопрос о Зеленском

В интервью Трамп говорил об отношениях Владимира Путина и Владимира Зеленского. Даутет спросил, понятнее ли такое отношение со стороны украинского президента, ведь его страна подверглась вторжению.

"Да, это так, но когда у них была первая встреча, к России проявили большое неуважение, поэтому я ничего не буду говорить", – ответил президент США Дональд Трамп.

Затем американский лидер вспомнил о своем предыдущем президентском сроке и заявил, что при его руководстве война не началась бы.

"Войны не было на протяжении моих четырех лет, и она никогда бы не началась, хотя это было заветным желанием президента Путина", – сказал Дональд Трамп.

За что пользователи раскритиковали президента США

https://x.com/atrupar/status/2119594132842635484?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2119594132842635484%7Ctwgr%5E86ef06cfbc397dea5ee4f79658b939c479a8defe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.irishstar.com%2Fnews%2Fus-news%2Fdonald-trump-brutally-slammed-making-37856977

Слова Трампа возмутили зрителей. В комментариях его обвиняли в неуважении к Зеленскому и возражали против требования уважительно относиться к государству, вторгшемуся в Украину.

Комментаторы возразили против требования уважать государство, вторгшееся в Украину

"Почему от Зеленского ожидают уважения к России, когда Россия не проявила никакого уважения к суверенитету, границам или народу Украины? Почему к жертве предъявляют более высокие требования, чем к агрессору?" – написал один из пользователей.

Пользователи соцсети возражают против требования уважительно относиться к России

Другой комментатор назвал слова Трампа позором для США. Среди других реакций, приведенных изданием, были личные оскорбления в адрес американского президента.

Пользователи X возразили против требования уважительно относиться к России

Как сообщал "Телеграф", в 2022–2024 финансовых годах Конгресс США одобрил почти 174,2 млрд долларов дополнительных ассигнований в ответ на войну России против Украины в материале о выборах в Конгресс. Эта сумма отражает масштаб финансирования, утвержденного законодателями. Победа партий на промежуточных выборах может изменить политические условия для дальнейших решений о поддержке Украины.