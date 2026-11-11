Пенсионерам могут полностью компенсировать коммунальные расходы: кто имеет право на скидку 100%

Льгота доступна бывшим работникам определенных профессий

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Оплата коммунальных счетов отнимает часть пенсии, но сам выход на пенсию не дает автоматической скидки. Для отдельных бывших работников из сельской местности предусмотрена полная льгота в пределах установленных норм – право на нее зависит от профессии, места проживания и доходов.

Пенсионный фонд Украины объясняет, что скидку 100% предоставляют пенсионерам определенных профессий, которые работали и проживают в сельской местности. Для остальных пенсионеров также есть способ сэкономить на коммунальных расходах.

Кто из пенсионеров имеет право на полную скидку на коммунальные расходы

Воспользоваться льготой могут те, кто работал по определенным профессиям в сельской местности:

педагогические работники,

медицинские работники,

фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев и библиотек,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры,

работники учреждений образования в сфере культуры.

Трудовой стаж имеет значение. Как поясняет Центр правовой помощи, необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа, а на момент выхода на пенсию работать на должности, дающей право на эту льготу.

Проживание в сельской местности нужно сохранить и после выхода на пенсию. Если пенсионер переехал в город, право на эту профессиональную льготу не сохраняется.

Как доход семьи влияет на льготу

Для назначения 100% скидки Пенсионный фонд учитывает среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека. Его сравнивают с предельным показателем, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2026 году этот показатель составляет 4 660 гривен на одного человека в месяц.

Итак, при расчете учитывают доходы самого пенсионера и членов его семьи. В то же время эта скидка предоставляется лично пенсионеру: на других членов семьи она не распространяется.

Профессиональную льготу назначают на двенадцать месяцев с месяца определения права на нее. Для тех, кто уже получал ее с учетом дохода, в 2026 году Пенсионный фонд определяет право на новый период автоматически на основании информации о доходах.

Подать заявление на льготу можно дистанционно через вебпортал Пенсионного фонда Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если доход превышает установленный предел, пенсионер может обратиться за жилищной субсидией. Ее размер определяют по другим правилам, с учетом доходов и расходов домохозяйства.

Чтобы получить субсидию с начала отопительного периода 2026–2027 годов, заявление нужно подать до 30 ноября включительно. При более позднем обращении помощь назначат с месяца подачи заявления.

При доходе выше предела профессиональной льготы пенсионер может обратиться за субсидией

ПФУ объяснял, что также есть другой вид – субсидия на приобретение дров, которую могут получить жители домов исключительно с печным отоплением, чьих доходов не хватало на расходы на топливо.

Какие документы подать и как оформить помощь

Для получения профессиональной льготы нужно подтвердить работу в сельской местности по соответствующей специальности. Для этого подойдут справка или записи в трудовой книжке. На основании документов сведения о пенсионере вносят в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Для назначения помощи подают заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности. Также нужны документ, удостоверяющий личность, и документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика, если он есть.

Обратиться можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда, через уполномоченных должностных лиц местного совета или ЦНАП. Документы также принимают по почте, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, приложение Пенсионный фонд или портал Дія.

Для оформления через веб-портал нужно авторизоваться в личном кабинете и открыть раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Если данных в Реестре еще нет, сначала подают заявление об их внесении со сканированными подтверждающими документами, а после этого – заявление о предоставлении льготы. Результат рассмотрения доступен в личном кабинете.

Какие скидки доступны при других льготных статусах

Пенсионер также может получать помощь на оплату коммунальных услуг по другому статусу. Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области, лицам с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп предусмотрена скидка 100% без учета доходов.

Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства скидка составляет 75%. Для семей погибших или умерших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины – 50%; эти льготы также предоставляются без учета доходов.

Во всех случаях помощь рассчитывают в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления услуг.

Как сообщал "Телеграф", пенсионеру, которому Пенсионный фонд Украины отказал в коммунальной льготе, стоит получить решение и выяснить причину отказа. По общему правилу, обратиться в суд можно в течение шести месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.