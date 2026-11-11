Не только блокировка: в СБУ рассказали, что ждет Telegram-каналы после скандала в Петропавловской Борщаговке

Спецслужба направляет платформе запросы на блокировку каналов, угрожающих государственным интересам Украины

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После событий в Петропавловской Борщаговке СБУ ответила на запрос о каналах, распространяющих сведения о мобилизационных мероприятиях и призывы противодействовать ТЦК. В ведомстве рассказали о мониторинге таких ресурсов и привлечении их администраторов к ответственности.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Телеграфа" от 03.11.2026 № 1786. Документ подписал спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

Какие вопросы "Телеграф" направил в СБУ

Редакция спросила о правовой оценке действий администраторов каналов, выявленных связях со спецслужбами РФ и возможных санкциях. Первый вопрос касался призывов к противодействию военным:

"Осуществляется ли правовая оценка действий администраторов Telegram-каналов, которые сообщают о мобилизационных мероприятиях, призывают к противодействию ТЦК, призывали к пикетированию и блокированию пунктов дислокации военнослужащих в Петропавловской Борщаговке?" – спросил "Телеграф" в запросе к СБУ.

"Сколько Telegram-каналов или сетевых групп было идентифицировано с начала года как координируемые спецслужбами РФ для срыва мобилизационных мероприятий?" – еще один вопрос редакции.

"Инициирует ли СБУ перед СНБО вопрос о введении персональных или секторальных санкций против Telegram-каналов либо ограничении работы Telegram?" – также спросил "Телеграф".

Что СБУ сообщила о мониторинге и расследованиях

В ответе спецслужба заявила, что российские спецслужбы регулярно создают новые каналы и привлекают новых агентов для информационного влияния. Киберспециалисты СБУ систематически отслеживают информационное пространство, выявляя деструктивный антиукраинский контент, пророссийскую пропаганду и противоправную деятельность людей, групп и организаций, распространяющих сведения о местонахождении сотрудников ТЦК.

Киберспециалисты отслеживают распространение сведений о местонахождении сотрудников ТЦК Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"СБУ неоднократно разоблачала, в частности, администраторов телеграм-каналов, которые незаконно распространяли информацию о Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях в особый период", – говорится в ответе СБУ.

При выявлении признаков противоправной деятельности с использованием мессенджеров спецслужба принимает комплексные меры для установления причастных и привлечения их к ответственности в предусмотренном законом порядке. По данным ведомства, во многих случаях разоблаченные администраторы признают вину, сотрудничают со следствием и самостоятельно удаляют деструктивный контент.

Как СБУ добивается блокировок каналов

"СБУ систематически направляет непосредственно платформе многочисленные запросы о блокировке каналов, функционирование которых создает угрозы государственным интересам Украины в информационной сфере, которая далее действует в соответствии с собственными задекларированными политиками. Эта работа продолжается постоянно", – сообщили в СБУ в ответе на запрос.

Ответ на редакционный запрос подписал начальник управления СБУ Артем Дехтяренко

Ведомство также указало на установленное законодательством ограничение доступа к информации СБУ, созданной в рамках противодействия существующим и потенциальным угрозам государственной безопасности. Это касается, в частности, планов, содержания, форм и методов такой работы.

СБУ совместно с Центром противодействия дезинформации регулярно информирует общественность о Telegram-каналах, распространяющих пророссийскую пропаганду. В ведомстве объяснили, что это помогает отличать деструктивный контент от патриотических проукраинских площадок, которые противодействуют кремлевским нарративам и предоставляют аудитории общественно значимую информацию.

Как сообщал "Телеграф", Валентина Молодая оказалась в центре внимания после событий 2 ноября у дома с военными в Петропавловской Борщаговке, где заявляла о незаконном удержании людей и необходимости срочной медицинской помощи. Стало известно, что скорая, которой она пользовалась, была продана еще в 2024 году.