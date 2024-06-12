Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, у чому відмінності між українським та російським генштабами

Україна продовжує методично викошувати російські протиповітряні комплекси С-300 та С-400: як пускові, так і радари.

Нові фото можна глянути у КіберБорошно, а я зазначу таке: Гарно діє український Генштаб: вони заявляють, потім з’являються супутникові знімки, що це підтверджують. Бінґо. Рівень довіри зростає.

Чого не скажеш про російський Генштаб, у якого завжди всі цілі перехоплені та все було збито. Загалом принцип "помилятися можна, брехати не можна" вкрай вірний, тільки він взагалі не про Росію. В корені та принципі, оскільки брехня — це важливий цементуючий елемент цього мертвячинського смітника.

Ну чи, наприклад, той самий Ізраїль. Як тільки "Хезболла" збиває нам черговий БпЛА, так, великий, так, дорогий, чи це приємно визнавати? Ні звичайно. Чи заявляє про збиток армія, визнаючи втрату? Так, каже. Чи каже наш Генштаб, що це від вогню по своїм і ми самі себе збиваємо? Ні, звичайно, так і заявляється, що зенітна ракета, випущена з Лівану, збила БПЛА.

І це правильно, внаслідок чого є довіра до армії та розуміння того, що ворог небезпечний, підступний і несе загрозу.

А Україні лише побажаємо продовжувати викошувати С-300 та С-400 далі. Не те щоб вони завтра "скінчаться", просто пригнати і розгорнути нові — це час, а час — це віконце можливостей. Та й кількості ППО у РФ банально не вистачає на прикриття взагалі всього важливого, ключового та стратегічного.