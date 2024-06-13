РФ может снова вмешаться в избирательный процесс США: чем это чревато для Украины

Россия может воспользоваться социальными разногласиями в США, в том числе протестами в студенческих городках

Растущее количество противников США во главе с Россией пытаются повлиять на президентские выборы 2024 года. Действовать будут посредством наемных коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. В издании отмечается, что по словам чиновников Офиса директора национальной разведки США, пожелавших остаться неназванными, Россия представляет серьезную угрозу в этом избирательном цикле.

Вероятно, РФ рассматривает выборы в США, как возможность достижения своих более широких целей, таких как подрыв поддержки военных усилий Украины, подрыв доверия к демократическим институтам и подрыв доверия к США в более широком смысле.

Россия может воспользоваться социальными разногласиями в США, в том числе протестами в студенческих городках в поддержку палестинцев в войне в Газе, ожидают в разведывательном сообществе.

Собеседники издания считают, что Иран намерен действовать как агент хаоса на выборах 2024 года, сея внутреннюю раздор и даже поощряя насилие. В то же время Китай, по словам чиновников, пока придерживается более осторожного подхода и осознает потенциальные последствия вмешательства в выборы.

Центр противодействия внешнему злонамеренному влиянию при Офисе директора национальной разведки США, начавший работу в сентябре 2022 года, будет пытаться противодействовать этим угрозам посредством анализа медиа. В частности, цель цели установить, создаются ли медиа синтетическим путем, или ими управляют иностранные агенты.

Напомним, в выборы в США в 2024 году запланированы на вторник 5 ноября и станут 60-ми выборами президента США. На очередных выборах избиратели изберут коллегии выборщиков, которые через 41 день в декабре 2024 года должны избрать нового президента и вице-президента США. Также состоятся выборы в обе палаты Конгресса: Палаты представителей и трети Сената.

Ранее Телеграф писал, что предстоящие выборы президента в Соединенных Штатах Америки обязательно станут мишенью для попыток повлиять на них со стороны врагов страны. В первую очередь, повлиять на них будет пытаться Россия.