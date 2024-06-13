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Каков план США для победы Украины? Байден ответил на вопрос "Телеграфа"

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Байден высказался по поводу стратегии победы Украины Новость обновлена 13 июня 2024, 22:52
Байден высказался по поводу стратегии победы Украины. Фото cnn.com

США вместе с Украиной совместно работают над планом.

Закон о дополнительном финансировании для Киева, который подписал 24 апреля 2024 года глава Белого дома, содержал четкое требование к администрации Байдена в течение 45 следующих дней предоставить Конгрессу стратегию по войне в Украине. Впрочем, дедлайн подачи такой стратегии прошел еще 8 июня, а ни один документ так и не был обнародован.

Какой же план имеет Байден относительно украинской победы — во время пресс-конференции на полях саммита G7 спросил главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

Американский президент напомнил, что США, как и многие другие страны в мире, подписали соглашение о безопасности с Украиной:

"Шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы убедиться, что у Украины есть победа, а у России не будет преимущества — это продолжение поддержки. Мы подписали [соглашение], и значительное количество стран — тоже. Мы имеем поддержку G7 и, откровенно говоря, других стран. Мы сидели с премьер-министром Японии, Южной Кореи. Кроме НАТО и G7, у нас есть 50 стран, которые подписались", — сказал глава Белого дома.

Говоря о плане поддержки Киева, Байден заявил, что он "в процессе":

"Что касается плана, то сейчас он в процессе. Мы обсуждаем с нашими украинскими друзьями, что именно это будет. У нас есть много движения в этом направлении. Мы знаем в общих чертах, без деталей. Мы знаем, на что способна Украина, когда ей предоставлены возможности для защиты, и именно это они сейчас делают".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы думают о 10-летнем соглашении между Украиной и США.

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#Украина #США #Джо Байден #Владимир Зеленский