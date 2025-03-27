Авто для "перестраховки" и не только. Как Комарницкий сбежал из Украины (расследование УП)

Во время движения авто с Комарницким сопровождала машина с табличкой "200" под лобовым стеклом

В сети были обнародованы цитаты из протокола допроса товарища бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого Юрия Довгаленко. Несколько дней назад в ходе допроса в Службе безопасности Украины он признал, что принимал участие в законспирированном выезде Комарницкого из столицы на украинскую границу.

Слова Довгаленко на своей странице в Facebook опубликовал журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач. Тот сообщил, как именно происходил этот процесс.

"10.02.2025 около 18 часов в мессенджере "Сигнал" мне позвонил мой товарищ Комарницкий Д.С. и сообщил мне о необходимости выбыть в западном направлении страны в связи с проблемами, связанными с уголовным преследованием НАБУ. Все действия по его перевозке на запад Украины необходимо выполнить как можно быстрее, пока его официально не объявят в розыск", — рассказал Довгаленко.

Далее, с его слов, когда Комарницкого забрали и начали движение в направлении города Хуст, экс-депутат сообщил, что впереди их будет ехать камуфлированный автомобиль, с табличкой "200" под лобовым стеклом, который выехал заранее.

"На протяжении всего нашего передвижения основная задача "Тойота Ленд Крузер 200" заключалась в том, чтобы сообщать о наличии на маршруте блокпостов, а также в случае наличия таких — сообщать о том, осуществляется ли на них проверка на предмет наличия в транспортных средствах Комарницкого Д.С. Двигаясь в указанном составе и в указанном направлении, "Тойота Ленд Крузер 200" ехала впереди нас на расстоянии около 30 километров, выполняя задания по разведке обстановки. Перед ними ехал указанный камуфлированный автомобиль для "перестраховки" с целью разведки обстановки о наличии на маршруте блокпостов или работников правоохранительных органов", — сказал в ходе допроса Довгаленко.

Журналист Юрий Ткач отмечает, что особенность ситуации в том, что, находясь уже на Закарпатье, Довгаленко представился полицейским сотрудником СБУ и показал служебное удостоверение гласного внештатного работника оперативного подразделения Службы безопасности Украины.

"В спасении Комарницкого, по данным собеседников УП среди правоохранителей, участвовали четыре человека с удостоверениями СБУ, два сотрудника Управления стратегических расследований Закарпатской области и один тамошний депутат", — подытожил расследователь.

Стоит отметить, что Ткач еще 12 марта сообщал, что Комарницкого "нашли за границей".

Как сообщалось ранее, в начале февраля НАБУ и САП провели обыски у Комарницкого, которого в СМИ называли "смотрящим за Киевом". Его имя неоднократно фигурировало в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов. Также Комарницкого называли бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

Во время обысков в его доме было найдено более 7 миллионов долларов наличкой. При том сам экс-чиновник от правосудия скрывался на территории Украины, пока в марте журналисты не заметили его в столице Австрии.

Как оказалось, выехать за границу Комарницкому помогли двое полицейских. Их исключили из рядов Нацполиции, а СБУ уже вручила им подозрения.