Сколько договоров безопасности подписала Украина, и сколько готовится подписать: Зеленский назвал цифры

Все страны "Большой семерки" уже подписали соглашения о безопасности с Украиной

Украина в целом подписала с партнерами уже 17 соглашений о безопасности, среди которых семь – со всеми членами G7. Сейчас к подписанию готовится еще 10 соглашений о безопасности, которые будут подписаны в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, в ходе саммита G7 он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Великобритании Риши Сунаком, премьером Японии Фумио Кисидой, главой Совета министров Италии Джорджей Мелони и президентом США Джозефом Байденом.

Кроме того, с США и Японией были подписаны соглашения о безопасности. Таким образом, уже все страны "Большой семерки" охвачены соглашениями о двусторонних гарантиях безопасности.

"Сейчас уже семь соглашений о безопасности — со всеми странами G7. И в общей сложности уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", — добавил президент.

В четверг, 13 июня, после подписания исторического соглашения о безопасности между США и Украиной президенты обоих государств, Джо Байден и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции. "Телеграф" собрал для вас главные тезисы, звучавшие во время брифинга.

В ходе своего визита в Италию, в рамках саммита "Большой семерки", президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисидой подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Таким образом Япония стала 16 страной, подписавшей важный документ, предыдущей была Норвегия.