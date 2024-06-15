Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов рассказал, как мир отреагировал на "мирный план" Путина

Путин в очередной раз сходил под себя. И сходил, прямо скажем, жидко. Да, запах разошелся очень широко. Его обсуждают континенты, но "зажав носы".

Даже Китай и тот промолчал, отделавшись понятными движениями пальцев у виска.

"Мирный план" путина, как ожидалось в кремле, должен был "обрушить" Швейцарский саммит, вызвать массовые отписки стран-участниц и превратить мероприятие в бессмыслицу.

"Миротворческая" инициатива диктатора задумывалась, как "триумф" РФ и "нокаут" НАТО, Зеленского, Макрона, etc.

По крайней мере, сам путин был в этом совершенно уверен.

"В окружении Владимира Путина рассчитывали, что после того, как президент предложит план по урегулированию украинского кризиса, так называемую "мирную конференцию" в Швейцарии отменят. Эта цель, к сожалению, не достигнута.

Другой собеседник в окружении президента отметил изменения в настроениях Запада. "Раньше нас побаивались, а теперь… Думаю, это Шойгу виноват в том, что наша армия показала себя не лучшим образом".

При этом все источники утверждают: мирные инициативы были сформулированы лично президентом и даже удивили некоторых в его окружении."

Но… "случилось страшное".

Как выяснилось, путина вообще перестали принимать всерьез. Его глупая наглость ни на кого не произвела впечатления.

Однако, речь упыря в МИДе все же оказала серьезное влияние на события.

Благодаря ей, Швейцарский саммит из переговорного процесса превратится ….в консилиум.

На нем (кулуарно) будет обсуждаться вопрос "как усыпить бешеного кремлевского орангутана" так, чтобы он не искусал ветеринаров и не побил бы капельницы.

Источник: пост Невзорова в Telegram.