Украина согласна на переговоры с Россией: Ермак назвал условия

Украина не намерена отступать от своих принципов и хочет заручиться еще большей поддержкой союзников

Украина согласна на переговоры с Россией об окончании войны. Но исключительно на своих условиях, которые подразумевают освобождение всех территорий.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

"Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень ясно относимся к нашей философии формулы мира и этой процедуре сегодня. Мы ищем возможность представить этот план представителю России", — подчеркнул он.

По словам Ермака, если переговоры между Украиной и Россией и состояться, то во время второго саммита мира. Он подчеркнул, что у Украины есть свои принципы и они "не меняются от ветра". Также он добавил, что при Владимере Зеленском точно не будет никаких новых "минских договоренностей" или "будапештского соглашения", так как эти документы не дали никаких гарантий. Необходимо разработать единый мирный план при участии ответственных союзников, которые уважают независимость и территориальную целостность нашей страны.

Глава ОП также добавил, что Украина открыта для диалога с Китаем, хотя делегация и не присутствует на саммите мира.

"Если наши принципы справедливого мира, территориальной целостности, в вопросах гуманитарной, ядерной безопасности, если они совпадают – этот диалог будет и мы считаем, что мы открыты для того, чтобы присоединялись такие мощные страны, как Китай", — сказал Андрей Ермак.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов на диалог с Украиной. Но он выдвинул свои условия, которые в Украине и Европе сочли нереальными. В ответ на это Владимир Зеленский сравнил Путина с Гитлером в очередной раз.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Кремле попытались оправдаться за новые высказывания Путина о мирных переговорах. Дмитрий Песков отметил, что Россия не ставит ультиматум, а просто выдвинула предложение.