Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Неврозов розповів, як світ відреагував на "мирний план" Путіна

Путін вкотре сходив під себе. І сходив, прямо скажемо, рідко. Так, запах розійшовся дуже широко. Його обговорюють континенти, але "затиснувши носи".

Навіть Китай і той промовчав, відбувшись зрозумілими рухами пальців біля скроні.

"Мирний план" путіна, як очікувалося в кремлі, мав "обрушити" Швейцарський саміт, викликати масові відписки країн-учасниць і перетворити захід на нісенітницю.

"Миротворча" ініціатива диктатора замислювалася, як "тріумф" РФ та "нокаут" НАТО, Зеленського, Макрона, etc.

Принаймні сам путін був у цьому абсолютно впевнений.

"В оточенні Володимира Путіна розраховували, що після того, як президент запропонує план щодо врегулювання української кризи, так звану "мирну конференцію" у Швейцарії скасують. Цю мету, на жаль, не досягнуто.

Інший співрозмовник в оточенні президента відзначив зміни у настроях Заходу. "Раніше нас побоювалися, а тепер... Думаю, це Шойгу винен у тому, що наша армія показала себе не найкращим чином".

При цьому всі джерела стверджують: мирні ініціативи були сформульовані особисто президентом і навіть здивували деяких у його оточенні.

Але ... "Сталося страшне".

Як з’ясувалося, путіна взагалі перестали приймати всерйоз. Його дурне нахабство ні на кого не справило враження.

Однак, мова упиря в МЗС все ж таки справила серйозний вплив на події.

Завдяки їй, Швейцарський саміт із переговорного процесу перетвориться на консиліум.

На ньому (кулуарно) обговорюватиметься питання "як приспати скаженого кремлівського орангутанга так, щоб він не покусав ветеринарів і не побив би крапельниці.

Джерело: пост Невзорова в Telegram.