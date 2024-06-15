Политтехнолог Алексей Голобуцкий проанализировал "мирные условия" Путина

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МИД и назвал условия для переговоров с Украиной:

Украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья "в пределах административных границ". То есть, и с контролируемых и отвоеванных ВСУ территорий.

Как только реальный вывод украинских войск начнется и Киев сообщит о планах отказа от вступления в НАТО, Москва даст приказ о прекращении огня и начале переговоров. Чисто технически это означает отступление ВСУ с украинских территорий под плотным огнем врага и с огромными потерями – потому что "приказ о прекращении огня" обещан уже после отступления.

Базовые требования России для переговоров по "мирному соглашению":

1. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее "демилитаризация и денацификация" ("обеспечение прав русскоязычных украинцев").

2. Соглашения о мирном урегулировании должны предусматривать отмену санкций против России (т.е. в соглашениях должен участвовать и Запад).

3. РФ готова к переговорам со всеми странами – включая Европу, которую Путин призвал налаживать отношения. Он добавил, что "речь идет не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении". То есть Путин готов закончить и объявленную Кремлем "войну с НАТО".

4. Путин заявил, что "новые границы РФ" (с Крымом, Донбассом, Запорожьем и Херсоном) должны быть зафиксированы международными договорами, следовательно, стать "международно признанными".

После выступления Путина глава МИД Лавров сообщил, что это предложение будет официально передано в другие страны через послов.

Я, как и другие историки, вижу здесь прямые аналогии с началом 20 века: Путин фактически предлагает Украине современный вариант Брестского мира 1918 года. Если же Украина не пойдет на "пошлый мир" (определение Ленина для договора 3.03.1918 в Брест-Литовске, по которому Россия потеряла 54% промышленности и почти всю сырьевую базу, а границы ее западных границ вернулись к эпохе Бориса Годунова) в вариации 2024 года, русские войска продолжат его планомерное уничтожение.

Очевидно, что даже предыдущие условия формулировались по качающимся "точно невозможным согласованиям". Чтобы не было шансов хотя бы перейти на стадию переговоров. "Мирные предложения России" только закрепляют невозможность для Украины и союзников пойти на переговоры с Путиным.

Это настолько очевидно, что Кремль должен был отдельно уточнять через Пескова: "Предложение Путина – это именно мирная инициатива, трактовать это как ультиматум неправильно".

Как отметил OSINT-аналитик "Bild" Юлиан Репке, территория областей, сдачу которых под оккупацию выставил условием Путин, (26 тысяч кв. км) больше площади большинства из федеральных земель Германии или таких стран, как Северная Македония, Словения или Израиль. И при новых поставках тяжелых вооружений и самолетов перспективы отступления ВСУ так далеко потеряли реальность – вооруженным путем Россия эту землю не получит.

"Слова Путина скорее крик отчаяния, чем предложение, которое следует воспринимать серьезно. Он знает, что Украина не сможет с этим согласиться, потому что нет никаких оснований предполагать, что она потеряет востребованные территории в боях в ближайшие месяцы и годы", — написал он.

Даже ядерные удары приведут к массе других последствий для России, но не позволят захватить значительную часть левобережья Украины.

Генсек НАТО Столтенберг также продемонстрировал "крайнее удивление и непонимание". Он заявил, что новое предложение Путина — это "еще больше агрессии и оккупации".

"Это не добросовестное предложение. Это не Украина должна отводить войска с украинской территории, это Россия должна выводить свои войска из оккупированной украинской земли", — сказал он.

Выглядит так, будто Путин целенаправленно отрезал все возможности к выходу из войны. Ведь весь этот набор бреда был не просто озвучен официально, но уже должен был быть разослан МИД в страны НАТО. Теперь любое отступление от этих пунктов будет восприниматься как поражение России.

Соответственно, Путин этим почти прямо заявил, что Россия выходит из любого гипотетического переговорного процесса. Следовательно, все оптимистические предположения, что это просто способ подготовить почву, а на реальные переговоры, Путин будет выходить из другого пакета предложений, объективно не имеющих оснований. Путин не выставит себя слабаком, не признает фактически поражение – никогда не согласится на отступление от требований, зафиксированных официально в документах, тем более на международном уровне.

Кстати, образцом для формулирования максимально абсурдных требований Путину могли служить российские сказки, которые он так любит: картина почти идеально повторяет условия "злого царя" — "прийти не одетым, но все же не голым", "не путём, но все же дорогой ", "высокий за ночь ковер" и "принеси мне то, чего в мире не может быть". Удивительно только, что Путин принял роль того, кто по сюжету всегда проигрывает и зачастую смертельно.

И еще момент. Если до настоящего времени действительно были какие-то переговоры Кремля с администрацией Байдена о прекращении войны, то подобный демарш демонстрирует, что все зашло в тупик. Путин мог решить, что масштабный конфликт с Западом (инициированный, сформулированный и поддерживаемый именно Россией) не может иметь мирного варианта разрешения. И так дерзко разорвал процесс.

Некоторые списывают это на эмоциональную вспышку Путина в ответ на очередные и очень жесткие санкции. Но я еще раз повторю: Путин – очень рациональная личность, очень прагматичная. Так что вероятно, что этим он намеревался перекрыть кислород той части элиты, которая могла пробовать о чем-то договариваться по своим каналам. Ибо "отключение от системы доллара" (США запретили торговать долларами в России, что исключило РФ из мировой финансовой системы) нанесло действительно мощный удар по самым богатым россиянам — достаточно мощный для того, чтобы они активно начали искать варианты (на что, собственно, и был расчет Белого дома).

Однако этим же ультиматумом от своего имени России (не Украине и не НАТО, это следует понимать) Путин актуализировал самый простой выход из ситуации для российских элит. Это условия лично Путина, это он терпит поражение, если он от них откажется. Но если не будет Путина, то и от требований можно будет спокойно дистанцироваться как от неактуальных.

Ко всему, Путин натолкнул именно на этот вариант и постоянным подчеркиванием, что переговоры возможны, но только не с Зеленским. С ВР, со спикером, с новоизбранным президентом – чтобы не было Зеленского, который "выдвигает абсурдные требования". Схема Путина "если президент неугоден и выставляет нереальные условия – все станет возможным без такого президента" прекрасно подходит и к России.

С другой стороны, в какой-то степени Путин действительно играет на перехват инициативы на швейцарском саммите (это подтвердило заявление Пескова "Инициатива Путина по урегулированию конфликта в Украине была озвучена сегодня, в том числе, в связи с конференцией в Швейцарии"). Возможно, Путин таким образом действительно хотел добиться того, чтобы именно эти заявления стали главной темой встречи – а не формула мира Зеленского. Швейцарский форум и так уже обозначен как "сильно предыдущий", от которого не ожидают практических результатов. Но пусть еще и обсуждения будут сорваны скандальным вбросом Путина.

Однако демарш Путина может побуждать союзников к противоположной реакции: вместо бесплодной рефлексии относительно безумных требований НАТО может просто оставить разговорную часть, если Путин демонстративно пренебрег мирным вариантом решения. Скажем, министр обороны США Ллойд Остин в связи со странным ультиматумом Путина уже заявил, что США и союзникам необходимо нарастить поставки оружия Украине, поскольку конфликт вступил в "ключевую стадию". То есть, Пентагон (или администрация Байдена в целом) воспринял абсурдные требования Путина как последний блеф того, у кого на руках мусорные карты и пусто в карманах. По их логике, похоже, на это может отважиться только тот, кто потратил все ресурсы. Следовательно, нужно добивать, а не поддаваться на блеф. И грести банк себе.

Не удивлюсь, если уже максимально активизировались все спецслужбы стран НАТО – рванули стимулировать российские элиты на выгодное прекращение существования причины масштабных финансовых и имущественных потерь россиян.

Источник: пост Голобуцкого в Facebook