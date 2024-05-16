Выборы в США: разведка называет Россию самой большой угрозой

Самой активной иностранной угрозой в деле попыток влиять на выборы будет именно путинская Россия

Предстоящие выборы президента в США обязательно станут мишенью для попыток повлиять на них со стороны врагов страны. В первую очередь, повлиять на них будет пытаться Россия.

Об этом сообщает американское издание The Hill. Журналисты ссылаются на отчет американской разведки, указывающей несколько путей, по которым могут действовать враги Соединенных Штатов.

В частности, для распространения дезинформации противник может использовать инновации в области искусственного интеллекта, распространяя ложь через Интернет. Это в свою очередь может ввести в заблуждение избирателей и подорвать доверие к демократии в США.

При этом в американских спецслужбах считают, что самой активной иностранной угрозой по делу попыток влиять на выборы будет именно путинская Россия. Также в списке возможных опасностей – Китай и Иран.

"Россия остается самой активной иностранной угрозой нашим выборам. Наиболее значимыми среди вовлеченных в иностранное вмешательство в контексте выборов США являются Россия, Китай и Иран", — подтвердила директор национальной разведки США Аврил Гейнс.

Между тем, недавно немецкое издание Der Spiegel написало, что Байден может отказаться от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента Барака Обамы, которая без преувеличения является любимицей многих американцев. По данным СМИ, Байден может объявить о снятии своей кандидатуры в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.