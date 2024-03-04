Выборы в США: что такое "супервторник" и что он изменит в противостоянии Трампа и Байдена

"Супервторник" определит окончательных фаворитов среди кандидатов на пост президента США.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Во многом ход предвыборной кампании определит так называемый "супервторник" 5 марта — день, когда сотни тысяч американцев проголосуют за кандидата, который, по их мнению, должен представлять Демократическую или Республиканскую партию.

"Телеграф" рассказывает, как это работает, и какие прогнозы относительно результатов голосования.

Праймеризы и кокусы: в чем разница

"Супервторник" – это день, когда внутрипартийные выборы пройдут сразу в 15 штатах и одной территории США. Они должны определить окончательных фаворитов среди потенциальных кандидатов на пост президента от демократов и республиканцев.

В большинстве штатов пройдут праймериз, за проведение которых отвечают власти штатов — обычно это стандартный метод голосования, когда избиратели заполняют бюллетень и бросают его в урну.

Праймериз может проходить в открытом и закрытом форматах. При открытом каждый зарегистрированный избиратель сам решает, в голосовании какой партии будет участвовать. Республиканцы могут участвовать в праймериз демократов, и наоборот. При закрытом формате к голосованию допускаются только зарегистрированные избиратели в своей партии в конкретном штате.

Кое-где пройдут кокусы — встречи, на которых путем открытой дискуссии местные партийцы решают, какого кандидата лучше выбрать. Граждане могут собираться в частных домах или школах и голосовать как посредством бюллетеней, так и даже путем поднятия рук. Все достаточно вариативно.

Эти штаты в "супервторник" проведут праймериз для обеих партий:

Алабама

Арканзас

Вермонт

Вирджиния

Калифорния

Колорадо

Массачусетс

Мэн

Миннесота

Оклахома

Северная Каролина

Теннесси

Техас

Юта проведет праймериз Демократической партии и кокус – Республиканской. На Аляске состоится кокус республиканцев, а на территории Американского Самоа – кокус демократов. Айова обнародует результаты кокуса Демократической партии.

Избирательная система в Штатах достаточно сложная и многоуровневая. Поэтому, когда на праймеризах и кокусах сторонники демократов и республиканцев голосуют за того или иного претендента, они действительно голосуют за делегатов, которые будут выбирать кандидата во время партийных съездов Демократической и Республиканской партии США.

Где пройдет голосование. Инфографика "Телеграфа"

Окончательно республиканцы изберут своего кандидата на национальном съезде, который пройдет с 15 по 18 июля в городе Милуоки. Национальный съезд демократов пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго.

На съездах штаты представлены разным числом делегатов – пропорционально количеству избирателей. Больше всего делегатов представляют Калифорнию, Техас и Флориду. Кстати, существуют и "суперделегаты", которые могут поддержать любого кандидата, вопреки общим тенденциям в партии.

Снова Трамп vs Байден?

В некоторых штатах уже прошли внутрипартийные выборы. У демократов пока нет альтернативы 81-летнему нынешнему президенту Джо Байдену. Все больше беспокойств возникает из-за возраста политика, однако недавние медицинские обследования показали, что состояние здоровья позволяет ему продолжать выполнять возложенные обязанности.

Байден уже гарантировал себе голоса 206 делегатов из 1968 года необходимых для уверенной победы во время съезда Демократической партии. Во время "супервторника" будут распределяться места 1420 делегатов.

Другими участниками предвыборной гонки у демократов являются конгрессмен Дэн Филлипс из Миннесоты, а также писательница Марианна Уильямсон. Впрочем, их шансы на победу мизерные.

Бывший президент США 77-летний Дональд Трамп является фаворитом в республиканской гонке. Он победил в большинстве уже прошедших партийных голосований. В частности в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Виргинских островах США, Мичигане, Миссури, Айдахо, Южной Каролине. Единственный праймериз, во время которого Трамп потерпел сокрушительное поражение — в округе Колумбия.

Основной его соперницей выступает эксгубернатор Южной Каролины, бывшая посол в ООН Никки Хейли. Примечательно, что 25 февраля Трампу удалось одержать победу даже в праймериз родного штата Хейли. Однако политик четко дала понять, что этот проигрыш не заставит ее покинуть гонку, по крайней мере до "супервторника". Для общей победы во время съезда республиканцев Трампу понадобится не менее 1215 голосов делегатов, пока он гарантировал себе 244. Никки Хейли – 43. В "супервторник" речь идет о возможности получить 854 голоса делегатов.

Как прогнозирует The New York Times, голосование 5 марта мало что изменит.

"Если бы Никки Хейли выиграла или была бы очень близка к победе в Южной Каролине или Мичигане, "супервторник" имел бы решающее значение для демонстрации того, сможет ли она оставаться состоятельным конкурентом Трампа в национальном масштабе", — пишет издание. Однако после поражения Хейли в обоих штатах, "трудно утверждать, что ее кандидатура жизнеспособна".

Как пишут американские СМИ, Никки Хейли продолжает борьбу в основном в расчете на то, что проблемы Трампа с законом или другие обстоятельства, например, плохое здоровье заставят его выйти из гонки.

Но сейчас становится все неизбежнее очередное противостояние Байдена с Трампом. Единственное, что может помешать участию в выборах последнего — судебные дела.

Помешают ли Трампу судебные дела?

Как подсчитывал сам Дональд Трамп, ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

Против бывшего главы Белого дома продолжаются дела по несанкционированному хранению секретных документов. Трампу выдвинули уголовные обвинения в том, что он незаконно хранил документы национальной безопасности, когда покидал пост, и врал чиновникам, пытавшимся их вернуть.

Летом 2023 года бывшему президенту предъявлены обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Тогда группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, пытаясь сорвать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в частности офицера полиции.

Из-за этого есть штаты, в которых Трампа не допускают к голосованию в праймериз. Это Иллинойс, Колорадо и Мэн. Старт этому дало решение Верховного суда штата Колорадо, который в декабре 2023 дисквалифицировал экс-президента от участия в выборах по 14-й поправке. В ней говорится, что человек, который в прошлом принес присягу на верность США как должностное лицо, не может избираться на федеральном и штатном уровне, если он был причастен к мятежу или восстанию.

В настоящее время Верховный суд США рассматривает решение Колорадо об отстранении Трампа от выборов. По данным CNN, суд, вероятно, отклонит доводы о том, что ему запрещено занимать пост президента. Это решение будет основополагающим для всех американских штатов.

В то же время Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос, имеет ли Дональд Трамп иммунитет от уголовного судебного преследования по делу о беспорядках – слушания должны начаться в апреле. По мнению экспертов, это будет способствовать попыткам Трампа затянуть судебный процесс; судебное разбирательство помогло бы ему выиграть время для избрания президентом, чтобы потом иметь возможность помиловать самого себя.

Чего ждать Украине?

Как свидетельствуют результаты свежего опроса, Дональд Трамп имеет большую поддержку, чем действующий американский лидер Джо Байден. В предвыборной гонке он опережает главу Белого дома в семи штатах. Байден отстает от Трампа в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине. В частности, 48% избирателей этих штатов заявили, что поддержат Трампа, а 43% — Байдена.

Выборы в Америке имеют важное значение для Украины, которая во многом полагается на американскую военную и финансовую помощь в отражении российской агрессии. Если позиция Джо Байдена ясна и закреплена в нынешней внешней политике Белого дома, то некоторые заявления Дональда Трампа заставляют обеспокоиться.

Республиканец заявлял, что в случае победы может "закончить войну в Украине за 24 часа".

"Я позвоню двум людям — Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу решить этот вопрос. Мы заключим договоренность в течение 24 часов", — говорил он.

Президент Владимир Зеленский приглашал Трампа приехать на передовую в Украину и своими глазами увидеть ситуацию. Но тот отказался. По данным Bloomberg, в случае переизбрания Трамп намерен оказывать давление как на Украину, так и на Россию с целью заставить их начать переговоры о прекращении огня.

Следует отметить, что вместе с этим Трамп осуждал разрушение украинских городов и многочисленные человеческие жертвы в результате атак России.

Не так давно бывший американский президент шокировал заявлением, что "будет поощрять" РФ атаковать любого из союзников по НАТО, которые, по его мнению, не придерживаются обязательств по расходам на оборону. Еще во времена своего президентства Трамп запомнился критикой НАТО и его участников, которые вкладывают мало денег в Альянс и в собственную оборону. В Альянсе уже опасаются негативных последствий для блока, если республиканец вернется в кресло президента США.