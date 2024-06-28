Директор програми "Північна Америка" в аналітичному центрі "Українська призма", експерт-міжнародник Олександр Краєв про дебати Трампа та Байдена

Чесно? Це було депресивно, навіть дуже. Незважаючи на дуже низьку планку для обох кандидатів, незважаючи на підготовку, незважаючи на очікувані питання і дуже вдалі паси від модераторів кожному з кандидатів, це просто було дуже розчаровуюче.

Почнемо із самого початку — які були очікування від обох кандидатів? Фактично, це базовий рівень самосвідомості та нормальності. Такий собі тест профпридатності для посади (але посади якогось низового рівня, а-ля вступ у дитсадок політики). Від Трампа очікувалося, що він "зіграє нормального і спокійного" політика, не буде кричати і сваритися (цитата від Fox News). Від Байдена очікування було того ж рівня, але фізіологічне — що він не засне, стоятиме прямо, триматиме міміку, буде "в ударі" на відповідях (цитата вже від CNN).

В результаті Трамп виходив із себе, кричав іноді, молов часто нісенітниці і дуже багато брехав, навіть для нього багато. А дядько Джо говорив часом не в тему, часом переключався з теми на тему, занадто часто не закінчував речення, був непослідовним і навіть візуально дуже втомленим. Тобто обидва із завданням не справилися.

По тематичному насиченню — як ми з Вами і очікували. Міграція, інфляція, аборти (тут Байден, варто сказати, профукав найкращий свій шанс задавити опонента), Україна звісно ж і стримування росії (тут обоє були на диво плюс-мінус адекватні, Трамп навіть засудив "мирний план" путіна). Проте по інформаційному та наративному насиченню жоден з них не показав реального класу — один через втому, інший через брехню.

Тому вердикт буде наступним: Трамп виглядав активніше, молодше і в чомусь навіть сильніше, це факт. Проте він же і брехав, і маніпулював, і не спромігся сподобатися незалежним. Байден не зміг виконати свого базового завдання — "не виглядати аж настільки старим" -, тому все інше для нього потоне в цьому наративі.

Джерело: пост Олександра Краева в Facebook