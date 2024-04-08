"Путин — лидер России": Курт Волкер рассказал, почему США признают его легитимным президентом

Мировые лидеры должны занять официальную публичную позицию, что эти выборы нелегитимны

США признают Владимира Путина — лидером России, даже несмотря на нечестные выборы. Но у россиян есть право на свободные и справедливые выборы с несколькими кандидатами и достойной оппозицией.

Об этом сказал бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер в интервью "Телеграфу". По его словам, мировые лидеры должны занять официальную публичную позицию, что эти выборы нелегитимны.

"Условия, при которых проводились выборы, не были свободными и честными. Российские люди заслуживают возможности иметь свободу и честные выборы с несколькими кандидатами, которые не находятся в тюрьме или не убиты, которые могут выражать разные взгляды", — говорит Волкер.

Он акцентирует, что у России этого не было, и мир должен об этом говорить. По его словам, в Вильнюсе некоторые политики выразили мнение, что нужно перестать говорить "президент Путин" просто потому, что он провел нелегитимные выборы.

"В то же время я знаю, что мы имеем отношения с диктатурами во всем мире, где они дают себе титул президента, и мы их так называем. Поэтому я не уверен, что у этого есть основания. Но надо подчеркнуть нелегитимность самих выборов", — заметил. дипломат.

По его мнению, США все же считают Путина лидером России, однако они признают, что выборы были нечестными. Волкер акцентирует, что демократические страны выбирают себе лидеров на свободных и справедливых выборах.

"У других стран, которые не являются демократическими, есть свои лидеры, избранные Коммунистической партией или людьми с оружием, и они называют себя президентами. И они являются лидерами этих стран", — добавляет бывший специальный представитель США.

Больше о возможности переговоров между Украиной и Россией, о вероятности Третьей мировой и поддержке Запада читайте в материале "Телеграфа": Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа.

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