Соучредитель Агентства моделирования ситуаций проанализировал рекомендации правительству Украины

В руки попал документ "Некоторые рекомендации по действиям Украинского правительства в 2024 году". Он датирован мартом 2024 года, по-видимому, на фоне первой волны сообщений о возможной отставке Шмыгаля.

Авторы – Денис Денисенко, Максим Карижский и Анатолий Мороз. Первые двое давно известны в области политического и коммуникационного консалтинга. А Анатолий Мороз является одним из известных в узком кругу специалистов по организации полевых избирательных кампаний.

Документ содержит краткую, но емкую оценку ситуации. И эта оценка подтверждается с течением времени. Среди прочего авторы утверждают, что в 2024 и 2025 годах перед правительством стоит задача сокращать расходы, увеличить налоговую базу и получить больше внешней финансовой помощи. Скорее всего, все эти шаги придется делать одновременно. Потому что собственные доходы малы, а внешняя поддержка подходит лимитам.

Этот тезис авторы аргументируют большим дефицитом в 2024 году и риском большого дефицита в 2025 году. Действительно, фактический дефицит бюджета в следующие 6 месяцев, по разным оценкам, составляет от 5 до 9 млрд долл. и более. А если война будет продолжаться в 2025 году, то снова придется нести военные расходы. Если война прекратится, то у внешних доноров станет на один аргумент меньше для прямой финансовой поддержки Украины; при этом военные расходы все равно останутся значительными из-за необходимости сохранять и укреплять обороноспособность Украины. А если прекращения войны не произойдет вследствие полноценного мирного договора и сохранится риск новой войны, то для иностранных инвесторов влияние этого риска будет почти тождественным войне; то есть не следует надеяться на стремительный рост внешних инвестиций. Отчасти это уже подтвердил Гетманцев.

Но точная оценка ситуации сейчас – не бином Ньютона. Обращают на себя внимание некоторые рекомендации документа.

Первое – базовый экономический сценарий должен опираться на внутренние резервы. Ведь расчет на свои силы и реальный план роста будет являться важным аргументом для стран-союзниц продолжать помощь Украине. Ни одно правительство и ни одна нация не хочет содержать другую страну неопределенно долго. И если не будет расти собственная экономическая база, то любая внешняя помощь будет недостаточной.

Бесспорной задачей правительства авторы считают включение всего имущества государственных предприятий в предпринимательскую деятельность. В государственной собственности по-прежнему находятся более 3 тысяч предприятий, и примерно две трети из них убыточны или вообще не работают.

Интересным является предложение о привлечении к экономике частных наличных сбережений. По некоторым оценкам, на руках у граждан 764 млрд грн (20 млрд долл.) наличных, а еще 1,14 трлн грн (30 млрд долл.) – на счетах физлиц в банках. Правительство способно создать специальный Инвестиционный фонд, который, например, руководствовался бы специализированными компаниями и инвестировал бы в проекты и в Украине, и за рубежом. На каждый доллар украинских граждан этот фонд мог бы дополнительно привлекать несколько долларов от других инвесторов. Что-то похожее уже озвучивал тогдашний глава ФГИ Рустем Умеров. Впрочем, хорошая идея не ухудшается, если повторяется дважды.

Еще одно экономическое предложение – добавление хотя бы одного шага переработки во всех экспортных отраслях, удорожание стоимости одной тонны/вагона/фуры экспорта. Происходящее сейчас на границе Украины и европейских соседей указывает ровно на одну проблему – мы продолжаем вывозить сырье вместо готовой продукции. Вывозя сырье, Украина вступает в конкуренцию с широкими слоями населения соседних стран. Польского пограничного кейса не было, если бы через границу шли фуры и вагоны не с зерном, а (условно) с макаронными изделиями, кормами, сиропами и т.д. Образно говоря, стоимость товара в одной фуре должна составлять не 10 тысяч евро, а 100 тысяч евро.

Кстати, для этой цели понадобится строительство новой инфраструктуры. В частности, индустриальных зон под новую схему производственных центров с учетом обеспечения ее физической безопасности. Такой подход не потребует распыления инвестиций по всей территории страны. Такой подход позволит более надежно оградить эти новые индустриальные центры от атак, обеспечить их защищенным энергообеспечением.

Неожиданное предложение. Следует вернуть в экономическую деятельность всех предпринимателей, которые сейчас из нее исключены из-за уголовных расследований. Чтобы эти люди не прятались, а имели возможность развивать экономику Украины. Напомним, что значительная часть так называемых иностранных инвестиций была реинвестициями украинского бизнеса из офшорных зон. По состоянию на 2021 год самым крупным инвестором в Украину (треть от общего объема) был Кипр. Критерии для амнистии достаточно очевидны: если досудебное расследование длится более 3 лет и дело не передано в суд; если нет потерпевшей стороны; если речь идет о гипотетических, а не фактических убытках; если сумма ущерба меньше определенной суммы (20, 50 или 100 млн грн).

Возможно, многие бизнесмены под следствием не без греха. Но это часто люди с опытом создания бизнеса, иногда даже на мировом уровне. Их деньги, опыт и готовность видеть сегодня в тысячу раз важнее и полезнее для страны, чем уголовные дела, которые длятся годами, а то и десятилетиями, и передаются правоохранителями друг другу по наследству. Этих людей нужно постараться вернуть в украинскую экономику.

Авторы утверждают, что ставка в политике развития должна делаться не на государственный сектор, а на рост частного бизнеса. Госэкономика нигде и никогда не выиграла у либеральной экономики в росте ВВП и в производительности труда. Доля государственной экономики, по разным оценкам, составляет более половины всей экономической базы. Еще в конце 2021 года стоимость активов госкомпаний составляла около 40% ВВП, и государство было самым крупным работодателем — 715 тыс. работников. За два прошлых года доля государства в экономике возросла из-за национализации и сокращения частного сектора. Но государственная экономика не способна обеспечить ни высокий рост ВВП, ни конкурентоспособную производительность труда. Среднегодовой доход от собственного капитала частных и государственных предприятий в 2021 году составил 8% и 0,3% соответственно. И практика, и теория утверждают, что создать высокий рост ВВП и конкурентоспособную производительность труда способно только предпринимательское сообщество.

Авторы предлагают приступить к формированию моды на предпринимательство. Цель – привлечь людей к созиданию. Приведены даже конкретные шаги. К примеру, Хрестоматия предпринимателя для учащихся старших классов. Как создать бизнес-план; каковы классические причины банкротств и т.д. Задача такой хрестоматии – разъяснение основных правил, а также инвентаризация и проработка страхов, из-за которых люди боятся начинать бизнес. Или телешоу а-ля "Бізнес країни" вроде "Голос країни", где проходил бы выбор лучшего бизнес-проекта. Или же специальная лотерея для формирования инвестиционного фонда поддержки предпринимательства, в частности для создания бизнес-стартера.

Правильное замечание о том, что эффективный и реалистичный план априори не может быть написан внутри правительства. Точнее, может быть, но такой план будет нерабочим. Бизнес не верит в реалистичность совместной работы с властями. Но их кооперация – необходимое условие быстрых темпов роста. Кстати, сам процесс совместной разработки нового плана – это уже привлечение внимания и, в результате, привлечение денег.

Обращает на себя внимание идея об оптимизации среднего образования. Нет смысла ограничивать нижний порог мобилизации 25 годами, если не менять систему образования. Сейчас трудоспособная прослойка населения 17—22 лет в значительной степени исключена из рынка труда – они учатся. У тех же выпускников, которые после окончания школы выходят на рынок труда, нет профессиональных навыков. Короче говоря, общая грамотность может быть обеспечена в первые 5 лет обучения; а потом уже может начинаться профессиональная ориентация. Школьник должен выходить из школы с по меньшей мере одной специальностью и иметь возможность как можно раньше выйти на рынок труда. Следует также учить новое поколение экономической грамотности, чтобы ограничить губительное влияние игорного бизнеса и криминала и чтобы не получить на выходе левых радикалов.

Такой документ могли бы взять на вооружение все кандидаты на место правительства и на место премьер-министра. Да и сам премьер, пока есть время.

Источник: Facebook-страница Алексея Голобуцкого