Встреча Зеленского, Трампа и Путина до 1 июля все ближе? В последние дни прогнозы резко изменились

Встретятся ли Трамп, Зеленский и Путин до июля?

С начала 2025 г. политические аналитики и рынки прогнозов внимательно следят за возможностью совместной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Такое событие могло бы существенно повлиять на международную политику и военный конфликт между Россией и Украиной.

Вероятность такой встречи к 1 июля 2025 составляет примерно 22%. Такой прогноз зафиксирован на популярной платформе Polymarket, анализирующей ставки пользователей со всего мира.

Согласно данным платформы прогнозов Polymarket, вероятность встречи этих трех лидеров до 1 июля 2025 года изменялась за последние недели.

13 февраля шансы оценивались в 13%, что указывало на скептицизм инвесторов.

18 февраля прогноз вырос до 27%, что могло быть связано с заявлениями Трампа о возможных мирных переговорах.

21 февраля показатель стабилизировался на уровне 22%, что свидетельствует о неопределенности ситуации.

Графики показывают колебания вероятности, но всеобщая тенденция свидетельствует о том, что участники рынка не уверены в реальности этой встречи.

Объем ставок по вопросу возможной встречи превысил 43 тыс долларов, что свидетельствует о значительном интересе к этой теме.

Хотя ставки на рынке прогнозов пока не слишком высоки, любые изменения в риторике сторон могут оказать существенное влияние на вероятность встречи. Если Трамп попытается выступить посредником или предложит новый формат переговоров, это может увеличить вероятность события. В то же время, жесткая позиция Киева и продолжающиеся боевые действия снижают шансы на подобный сценарий.

В настоящее время аналитики и инвесторы оценивают возможность встречи Трампа, Зеленского и Путина как маловероятную. Однако ситуация может изменяться в зависимости от политических событий в США, Украине и России. Ближайшие месяцы станут ключевыми для определения дальнейшего развития событий.

Polymarket – американская платформа прогнозных рынков, базирующаяся на криптовалюте. Она работает с 2020 года и позволяет пользователям делать ставки на результаты разных событий – от политики до экономики, спорта и погоды. Данные из Polymarket являются лишь отражением настроений трейдеров и не являются официальным прогнозом политических или военных событий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Трампа требуют прямых переговоров Зеленского и Путина.