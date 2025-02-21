У Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину, — The New York Post

Официальный представитель Белого дома на условиях анонимности поделился своими взглядами на Зеленского, сказав: "как и Папа Римский, я не сторонник того, кто запрещает церкви"

У Президента Владимира Зеленского немного сторонников в ближайшем окружении Дональда Трампа. Испорченные отношения между двумя лидерами угрожают взорвать позиции Украины на мирных переговорах с РФ.

Об этом говорится в материале The New York Post. Источники издания, знакомые с дискуссиями в Белом доме, говорят, что ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом кажется внезапным.

"Для меня в этом нет ничего нового. Я слышал несколько месяцев назад, что пришло время для выборов и нового руководства", — сказал источник The New York Post.

Другой собеседник заявил, что "лучшим случаем для Зеленского и мира является то, чтобы он немедленно уехал во Францию".

Официальный представитель Белого дома на условиях анонимности поделился своими взглядами на Зеленского, сказав: "как и Папа Римский, я не сторонник запрещающего церкви".

Вероятно, речь идет о законе о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией, который в августе подписал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и угрожал рисками "потерять страну". Кроме того, он снова заявил, что "успешно ведет переговоры с Россией" о завершении войны.

Кроме того, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

К слову, ранее "Телеграф" писал, какой действительно рейтинг поддержки Зеленского среди украинцев. Сам глава государства ответил Дональду Трампу относительно своего рейтинга. Он назвал это выражение дезинформацией.