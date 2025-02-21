Холанд после поражения от "Реала" утешил себя элитным спорткаром из Формулы-1

Норвежец оформил дорогостояющую покупку

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд приобрел необычный автомобиль. Это произошло сразу после вылета команды из Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 от "Реала" (1:3).

Об этом сообщает The Sun. Норвежца заметили в аэропорту Манчестера за рулем Aston Martin DBX 707.

Футболист выехал из аэропорта на своем новехоньком лаймово-зеленом Aston Martin, стоимостью 350 000 фунтов стерлингов (около 18 млн грн). Именно такую машину, правда в другой раскраске, можно заметить на гонках Формулы-1. Там она выполняет роль "медицинского авто".

Недавно норвежец подписал новый 10-летний контракт, согласно которому он зарабатывает ошеломляющие 500 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 млн грн) в неделю. В текущем сезоне Эрлинг оформил 27 голов и 3 ассиста в 35 матчах за МС во всех турнирах.

Aston Martin DBX 707 используют в гонках Формулы-1

Напомним, в начале февраля "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" (5:1) в рамках центрального матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Во время и после игры Канониры троллили Холанда из-за его поведения в поединке первого круга.

Ранее сообщалось, что главный тренер МС Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой, после чего результаты МС заметно ухудшились.