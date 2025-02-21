Самый большой среди хорьков оказался под угрозой вымирания в Украине (фото)

За последние 50 лет популяция степного хорька в Украине катастрофически снизилась

Степной хорек, или светлый хорек (Mustela eversmanni), — хищное млекопитающее из семьи мустеловых, распространенное в Украине, имеющее природоохранный статус "Исчезающий". В прошлом ценный охотничий вид, сегодня степной хорек нуждается в особом внимании и охране.

В 1970-х годах в Украине проживало около 30 тыс. особей степного хорька. Основными причинами изменения численности являются распашка целинных участков, использование ядохимикатов для борьбы с грызунами, а также массовое истребление сусликов, которые являются основной добычей хорьков. Сейчас больше всего животных проживает в Крыму, где сохранились участки степи.

Описание

Степной хорек является самым большим среди хорьков. Длина тела самцов колеблется от 29,6 до 77 см, а вес – от 0,48 до 1,53 кг. Самки немного меньше, их длина тела составляет 26,1-51,5 см, а вес — 0,35-0,76 кг. Мех у степного хорька высокий и пушистый, летом рыжевато-желтоватого цвета, а зимой — беловато-охряный. Характерной особенностью является темная маска на морде, вокруг носа и глаз.

Распространение и места обитания

Степной хорек встречается в Центральной Азии, Сибири, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Европе. В Украине вид был распространен по всей территории, но во многих местах исчез. Хорь предпочитает открытые ландшафты с низким травостоем и уплотненным грунтом: степям, перелогам, пастбищам, реже встречается на пахотных землях, лугах и лесных полянах.

На европейской территории степные хорьки живут в Чехии, на востоке Австрии, на юге Словакии, в Венгрии, Румынии, на севере Болгарии, в Молдове, Польше. Кроме того, хорьки встречаются в Средней и Центральной Азии, в степях, лесостепях и полупустынях России от ее европейской части до Дальнего Востока, а также в восточной части Китая.

Образ жизни и питания

Степной хорек — активный хищник, питающийся сусликами, хомяками, мышами, полевками, тушканчиками, а также другими мелкими млекопитающими. В некоторых местах охотится на сурков и крыс. Рацион также дополняют ягоды, фрукты, насекомые, ящерицы, змеи, рыба, раки, амфибии, дикие птицы и падаль. Хорек часто делает запасы пищи.

Размножение

Половая зрелость у степных хорьков наступает в возрасте 8 месяцев. Спаривание происходит в марте – мае. Беременность длится 37-38 дней, в выводке обычно 7-9 малышей, но может быть и до 18. У выводковой норы есть несколько выходов и камеры для хранения корма. Щенки живут в норе до 2–2,5 месяцев.

Охрана

Степной хорек охраняется Красной книгой Украины, а также рядом международных конвенций. Для сохранения вида необходимо охранять места его обитания, бороться с использованием ядохимикатов и проводить разъяснительную работу среди населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Луганской области исчезает степная лисичка. Ее популяция также катастрофически снизилась.