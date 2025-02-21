Может ли ассистент учителя получить отсрочку от мобилизации

Юрист объяснил, какие документы нужно подготовить

В Украине во время мобилизации право на отсрочку имеют работники образования. Ассистенты учителей также могут получить отсрочку в особый период, поскольку эта должность педагогическая.

Важным условием для оформления отсрочки является педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки. Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Правовед отметил, что право на отсрочку имеют не только учителя, но и другие работники учебных заведений, в том числе ассистенты учителей. Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, ассистент учителя должен подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) следующие документы:

заявление об отсрочке;

справка учебного заведения, подтверждающая должность и погрузку (от 0,75 ставки);

военно-учетный документ;

копии паспорта и идентификационного кода

Еще раз отметим, что должность ассистента учителя входит в список педагогических и научно-педагогических работников, что дает основания для получения отсрочки.

Напоминаем, что право на отсрочку имеют:

учителя школ и других образовательных учреждений;

преподаватели высших учебных и профессиональных учебных заведений;

другие работники педагогической сферы.

Для оформления отсрочки нужны документы, подтверждающие, что работник действительно относится к педагогической сфере. Справки должны быть актуальными, а должность педагога официально зарегистрированной. При отсутствии подтверждения с места работы ТЦК может не предоставить отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке. Военнообязанный должен собрать доказательства неправомерного отказа и подать в суд.