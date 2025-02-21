За что путинский кум Медведчук судится с Украиной и насколько успешно: ответ Верховного Суда
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Бывший народный депутат оспаривает решение президента и Верховной Рады
Президентский указ о введении санкций против нескольких украинских политиков, среди которых был и бывший нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, вновь поднял на поверхность вопрос о его гражданстве, а также возможных намерениях вернуть себе и депутатский мандат. Восстановить этот статус и вернуть украинский паспорт одиозный политик пытается в судебном порядке.
"Телеграф" узнал о судьбе дел, которые в разные годы рассматривались по искам Виктора Медведчука.
Вопрос о гражданстве Виктора Медведчука возник из-за Указа Президента Украины №81/2025, которым было утверждено решение Совета национальной безопасности Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В документе было указано, что у бывшего депутата оно является украинским, несмотря на лишение в соответствии с указом двухлетней давности. Позже эта "неточность" была исправлена, и сейчас в приложении с перечнем подсанкционных физических лиц в пункте с данными Медведчука значится: "украинское гражданство отсутствует". При этом на сайте аппарата СНБО в графах "гражданство" и "документ, удостоверяющий личность", написано — "информация отсутствует".
Также известно, что Медведчук в судебном порядке пытается обжаловать решение президента. Соответствующий иск о признании противоправным и отмене отдельных положений указа №13/2023 от 10.01.2023 "О прекращении гражданства Украины Деркача А.Л., Козака Т.Р. и других лиц" экс-нардеп подал "по горячим следам". В настоящее время он находится в производстве Кассационного административного суда Верховного суда Украины и рассмотрение дела еще продолжается. Об этом говорится в ответе на запрос "Телеграфа".
Из постановлений, касающихся этого процесса и размещенных в Едином реестре досудебных расследований, можно сделать вывод – все происходит довольно медленно. С февраля по декабрь 2023 года некоторые заседания не состоялись либо из-за отпусков, либо из-за командировок судей (их в процессе пятеро), поэтому фактически был решен только один вопрос – приобщение к участию в деле третьих лиц. Ведь адвокаты Медведчука настаивали, что ответчиком должен быть не только президент Владимир Зеленский, но и Служба безопасности Украины, Государственная миграционная служба и ее подразделения, потому что именно они готовили и подавали на рассмотрение первого лица страны документы, которые явились основанием для подписания соответствующего указа. Суд с этой позицией согласился и удовлетворил ходатайство представителей истца.
В начале 2024 года СБУ обратилось в суд с заявлением о закрытии производства по делу. Аргументация была такова: "в деле отсутствует реальное нарушение прав экс-нардепа, а его иск подан в споре, имеющем очевидно искусственный характер. СБУ считает, что настоящей целью иска по этому делу является не украинское гражданство государства, которое истец называл "Антиросией", а выражение им протеста против существующего в Украине демократического политического режима и создание предпосылок для решения других правовых вопросов, впрочем, такие цели не относятся к задачам административного судопроизводства". Но суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Кроме того, провести несколько заседаний в течение прошлого года помешали судейские отпуска. А на состоявшихся решались технические вопросы относительно продления сроков представления доказательств или их истребования. В 2025 году суд по делу о гражданстве Медведчука собирался всего один раз – 30 января 2025 года. Речь шла о формате проведения заседаний. Ведь общественная организация "Всеукраинское объединение "Автомайдан" настаивала на трансляции процесса на сайте "Судебная власть Украины", а представители Медведчука и СБУ – на закрытом судебном заседании. И суд встал на сторону последних.
Когда же будет принято решение по существу исковых требований Медведчука по гражданству, пока неизвестно. Без него без движения остается еще одно дело, ведь политик пытается обжаловать и Постановление Верховной Рады Украины №2894-IX от 13.01.2023 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Медведчука В.В.".
В предыдущие годы Медведчук также пытался через суд признать противоправным и упразднить президентский указ еще 2021 года о наложении на него персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). По сообщению Аппарата Верховного Суда это исковое заявление было оставлено без рассмотрения. Соответствующее постановление датировано 20 июля 2022 года.
Напрасными оказались и попытки Медведчука вернуть себе право на занятие адвокатской деятельностью. Он был лишен его по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области от 24 мая 2023 года. Не удалось его отменить экс-нардепу ни в суде первой инстанции (соответствующее решение не в пользу Медведчука Киевский окружной админсуд принял 09 февраля 2024), ни в апелляции (постановление Шестого апелляционного административного суда датировано 07 июня 2024 года). 8 июля прошлого года представитель Медведчука подал кассационную жалобу, но уже 25 июля Верховный Суд отказал в открытии производства.
Как сообщал Телеграф, Виктора Медведчука подозревали в государственной измене, держали под домашним арестом, из-под которого он сбежал в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии политика задержала СБУ и использовала для обмена на 215 украинских воинов, среди которых командиры легендарного "Азова".