За что путинский кум Медведчук судится с Украиной и насколько успешно: ответ Верховного Суда

Бывший народный депутат оспаривает решение президента и Верховной Рады

Президентский указ о введении санкций против нескольких украинских политиков, среди которых был и бывший нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, вновь поднял на поверхность вопрос о его гражданстве, а также возможных намерениях вернуть себе и депутатский мандат. Восстановить этот статус и вернуть украинский паспорт одиозный политик пытается в судебном порядке.

"Телеграф" узнал о судьбе дел, которые в разные годы рассматривались по искам Виктора Медведчука.

Вопрос о гражданстве Виктора Медведчука возник из-за Указа Президента Украины №81/2025, которым было утверждено решение Совета национальной безопасности Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В документе было указано, что у бывшего депутата оно является украинским, несмотря на лишение в соответствии с указом двухлетней давности. Позже эта "неточность" была исправлена, и сейчас в приложении с перечнем подсанкционных физических лиц в пункте с данными Медведчука значится: "украинское гражданство отсутствует". При этом на сайте аппарата СНБО в графах "гражданство" и "документ, удостоверяющий личность", написано — "информация отсутствует".

В приложении к президентскому указу отмечено, что украинское гражданство отсутствует

Также известно, что Медведчук в судебном порядке пытается обжаловать решение президента. Соответствующий иск о признании противоправным и отмене отдельных положений указа №13/2023 от 10.01.2023 "О прекращении гражданства Украины Деркача А.Л., Козака Т.Р. и других лиц" экс-нардеп подал "по горячим следам". В настоящее время он находится в производстве Кассационного административного суда Верховного суда Украины и рассмотрение дела еще продолжается. Об этом говорится в ответе на запрос "Телеграфа".

Из постановлений, касающихся этого процесса и размещенных в Едином реестре досудебных расследований, можно сделать вывод – все происходит довольно медленно. С февраля по декабрь 2023 года некоторые заседания не состоялись либо из-за отпусков, либо из-за командировок судей (их в процессе пятеро), поэтому фактически был решен только один вопрос – приобщение к участию в деле третьих лиц. Ведь адвокаты Медведчука настаивали, что ответчиком должен быть не только президент Владимир Зеленский, но и Служба безопасности Украины, Государственная миграционная служба и ее подразделения, потому что именно они готовили и подавали на рассмотрение первого лица страны документы, которые явились основанием для подписания соответствующего указа. Суд с этой позицией согласился и удовлетворил ходатайство представителей истца.

На сайте аппарата СНБО вот такая информация о гражданстве и паспорте

В начале 2024 года СБУ обратилось в суд с заявлением о закрытии производства по делу. Аргументация была такова: "в деле отсутствует реальное нарушение прав экс-нардепа, а его иск подан в споре, имеющем очевидно искусственный характер. СБУ считает, что настоящей целью иска по этому делу является не украинское гражданство государства, которое истец называл "Антиросией", а выражение им протеста против существующего в Украине демократического политического режима и создание предпосылок для решения других правовых вопросов, впрочем, такие цели не относятся к задачам административного судопроизводства". Но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Кроме того, провести несколько заседаний в течение прошлого года помешали судейские отпуска. А на состоявшихся решались технические вопросы относительно продления сроков представления доказательств или их истребования. В 2025 году суд по делу о гражданстве Медведчука собирался всего один раз – 30 января 2025 года. Речь шла о формате проведения заседаний. Ведь общественная организация "Всеукраинское объединение "Автомайдан" настаивала на трансляции процесса на сайте "Судебная власть Украины", а представители Медведчука и СБУ – на закрытом судебном заседании. И суд встал на сторону последних.

В Верховном Суде объяснили, какие дела находятся в производстве

Когда же будет принято решение по существу исковых требований Медведчука по гражданству, пока неизвестно. Без него без движения остается еще одно дело, ведь политик пытается обжаловать и Постановление Верховной Рады Украины №2894-IX от 13.01.2023 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Медведчука В.В.".

В предыдущие годы Медведчук также пытался через суд признать противоправным и упразднить президентский указ еще 2021 года о наложении на него персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). По сообщению Аппарата Верховного Суда это исковое заявление было оставлено без рассмотрения. Соответствующее постановление датировано 20 июля 2022 года.

Напрасными оказались и попытки Медведчука вернуть себе право на занятие адвокатской деятельностью. Он был лишен его по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области от 24 мая 2023 года. Не удалось его отменить экс-нардепу ни в суде первой инстанции (соответствующее решение не в пользу Медведчука Киевский окружной админсуд принял 09 февраля 2024), ни в апелляции (постановление Шестого апелляционного административного суда датировано 07 июня 2024 года). 8 июля прошлого года представитель Медведчука подал кассационную жалобу, но уже 25 июля Верховный Суд отказал в открытии производства.

Как сообщал Телеграф, Виктора Медведчука подозревали в государственной измене, держали под домашним арестом, из-под которого он сбежал в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии политика задержала СБУ и использовала для обмена на 215 украинских воинов, среди которых командиры легендарного "Азова".