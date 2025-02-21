Укр

Страшная "красота". Как сейчас выглядит "Королева ДНР", получившая награду за войну против Украины

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Алина Андриевская в 2021 году получила титул "Мисс ДНР"
Алина Андриевская в 2021 году получила титул "Мисс ДНР". Фото Коллаж "Телеграфа"

Большегубая "Мукла" похвасталась табличкой с двуглавым орлом

Скандально известная пророссийская блогерша и жительница оккупированного Россией Донецка Алина Андриевская, которая в 2021 году победила в конкурсе красоты "Мисс ДНР" и стала объектом насмешек из-за нестандартной внешности, похвасталась в соцсетях получением награды за "вклад" в войну против Украины.

Провозгласившая себя "королевой ДНР" Андриевская показала фото с табличкой с российским двуглавым орлом. "За особый вклад в укрепление боевого содружества и содействие и решение задач специальной военной операции, возложенных на группировку сил "Центр", — написано в грамоте.

Отметим, что такой "подарок" блогерша с самыми большими в "ДНР" губами получила еще 11 февраля, но поделилась снимком только сейчас. Возле таблички на фото виднеются разбросанные лепестки розы.

грамота

Андриевская привлекает внимание к своей персоне чрезмерной пластикой. В сетях пользователи называют ее "большегубой "Муклой", ведь женщина увеличила свои губы до неестественных размеров, а также Фредди Крюгером и невестой Франкенштейна. Алина уверенна в своей переделанной внешности и отвечает хейтерам нелепыми фразами. В прошлом году она выложила видео, на котором вертится перед камерой и пытается "выдавить" из себя сексуальность.

Как сейчас выглядит "Мисс ДНР"

алина андриевская мисс днр
алина андриевская мисс днр
алина андриевская королева днр
алина андриевская королева днр

Ранее "Телеграф" писал, что запроданка Оксана Марченко прибедняется в России в новом образе. Жена предателя Украины Виктора Медведчука изменилась после пластики.

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#Алина Андриевская #королева днр