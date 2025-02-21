Страшная "красота". Как сейчас выглядит "Королева ДНР", получившая награду за войну против Украины

Большегубая "Мукла" похвасталась табличкой с двуглавым орлом

Скандально известная пророссийская блогерша и жительница оккупированного Россией Донецка Алина Андриевская, которая в 2021 году победила в конкурсе красоты "Мисс ДНР" и стала объектом насмешек из-за нестандартной внешности, похвасталась в соцсетях получением награды за "вклад" в войну против Украины.

Провозгласившая себя "королевой ДНР" Андриевская показала фото с табличкой с российским двуглавым орлом. "За особый вклад в укрепление боевого содружества и содействие и решение задач специальной военной операции, возложенных на группировку сил "Центр", — написано в грамоте.

Отметим, что такой "подарок" блогерша с самыми большими в "ДНР" губами получила еще 11 февраля, но поделилась снимком только сейчас. Возле таблички на фото виднеются разбросанные лепестки розы.

Андриевская привлекает внимание к своей персоне чрезмерной пластикой. В сетях пользователи называют ее "большегубой "Муклой", ведь женщина увеличила свои губы до неестественных размеров, а также Фредди Крюгером и невестой Франкенштейна. Алина уверенна в своей переделанной внешности и отвечает хейтерам нелепыми фразами. В прошлом году она выложила видео, на котором вертится перед камерой и пытается "выдавить" из себя сексуальность.

Как сейчас выглядит "Мисс ДНР"

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