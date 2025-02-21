Папа Римский может подать в отставку

Это может относиться из-за состояния здоровья

Возможная отставка Папы Франциска больше не является запретной темой. Ранее стало известно, что он заболел двусторонней пневмонией, его состояние медики оценивают как "сложное"

Об этом пишет Polskieradio, ссылаясь на итальянские СМИ. Дискуссия на эту тему совпадает с сообщениями о незначительном улучшении состояния Папы Римского Ожидается, что лечение продлится достаточно долго.

Дебаты об отставке

"Если состояние его здоровья будет накладывать на него слишком серьезные ограничения, Папа Франциск может принять решение об отставке".

Об этом в интервью Corriere della Sera сказал кардинал Джанфранко Равази, по словам которого, если бы у Папы "возникли серьезные трудности в служении, он сделает свой выбор".

Еще два кардинала также высказались по этому очень деликатному вопросу: Архиепископ Марселя Жан-Клод Авелин, который сказал, что "все возможно", и кардинал Барселоны Хуан Хосе Омелла, который в более расширенной речи объяснил, что хотя он и не "пророк, я не имею ответа, но это предусмотрено правилами".

Более убежден относительно возможной отставки президент итальянских канонистов Пьерлуиджи Консорти. По его словам, он всегда думал, что "Бергольо рано или поздно уйдет в отставку".

"Он не привязан к командованию, и эта функция также десакрализировалась. Я верю и убежден, что, учитывая то, как он всегда вел себя, если бы он понял, что больше не способен продолжать эту работу, он сделал бы шаг назад".

Что предшествовало

Папа Римский Франциск заболел двусторонней пневмонией, его состояние медики оценивают как "сложное". Понтифик, по слухам, чувствует близкий конец и упорядочивает свои дела.

Понтифик был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, однако состояние его не стабилизировалось и болезнь прогрессирует.

Вечером 20 февраля, в СМИ писали, что состояние Папы Франциска улучшилось. Понтифик не имеет повышенной температуры, а его анализы крови остаются стабильными.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Франциска в больнице в среду после обеда.

"Мы, как всегда, шутили. Он не потерял своего знаменитого чувства юмора", – сказала она.

Она передала понтифику пожелания скорейшего выздоровления от имени всего итальянского народа.

В последние дни в социальных сетях начали распространяться слухи, что Франциск находится в критическом состоянии и уже получил последнее помазание. По данным миланской газеты Il Giornale, эти ложные сообщения распространяют оппоненты Папы в Ватикане.

В то же время Ватикан пытается регулярно предоставлять официальную информацию о состоянии здоровья Папы.

Ранее "Телеграф" писал, что в терминах Папы Римского в отношении Украины есть прогресс.