Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки 1/8, 1/4 и 1/2 финала
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Жребий определит соперников вплоть до финала турнира
В пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне "Реал" выбил "Ман Сити" в стыковом раунде ЛЧ.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию мероприятия. Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на сайте УЕФА.
Прямая трансляция жеребьевки 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов (обновляется)
Участники жеребьевки Лиги чемпионов
Кто вышел в 1/8 финала, попав в топ-8 на общем этапе (сеяные, указаны места в турнирной таблице)
- 1. "Ливерпуль" (ENG)
- 2. "Барселона" (ESP)
- 3. "Арсенал" (ENG)
- 4. "Интер" (ITA)
- 5. "Атлетико" (ESP)
- 6. "Байер" (GER)
- 7. "Лилль" (FRA)
- 8. "Астон Вилла" (ENG)
Победители стыковых матчей (несеяные, указаны места в турнирной таблице общего этапа)
- 10. "Боруссия" (GER)
- 11. "Реал" (ESP)
- 12. "Бавария" (GER)
- 14. ПСВ (NED)
- 15. "ПСЖ" (FRA)
- 16. "Бенфика" (POR)
- 19. "Фейеноорд" (NED)
- 24. "Брюгге" (BEL)
Накануне была сформирована сетка плей-офф, согласно которой уже частично известен путь команд. Сеянные в 1/8 финала сыграют против несеянных, причем первые проведут ответную игру дома.
Напомним, по итогам восьми туров основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0), а в 8-м уступили "Боруссии" Д (1:3).