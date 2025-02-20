Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки 1/8, 1/4 и 1/2 финала

Жребий определит соперников вплоть до финала турнира

В пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне "Реал" выбил "Ман Сити" в стыковом раунде ЛЧ.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию мероприятия. Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на сайте УЕФА.

Прямая трансляция жеребьевки 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов (обновляется)

Участники жеребьевки Лиги чемпионов

Участники жеребьевки Лиги чемпионов

Кто вышел в 1/8 финала, попав в топ-8 на общем этапе (сеяные, указаны места в турнирной таблице)

1. "Ливерпуль" (ENG)

2. "Барселона" (ESP)

3. "Арсенал" (ENG)

4. "Интер" (ITA)

5. "Атлетико" (ESP)

6. "Байер" (GER)

7. "Лилль" (FRA)

8. "Астон Вилла" (ENG)

Победители стыковых матчей (несеяные, указаны места в турнирной таблице общего этапа)

10. "Боруссия" (GER)

11. "Реал" (ESP)

12. "Бавария" (GER)

14. ПСВ (NED)

15. "ПСЖ" (FRA)

16. "Бенфика" (POR)

19. "Фейеноорд" (NED)

24. "Брюгге" (BEL)

Накануне была сформирована сетка плей-офф, согласно которой уже частично известен путь команд. Сеянные в 1/8 финала сыграют против несеянных, причем первые проведут ответную игру дома.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Напомним, по итогам восьми туров основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0), а в 8-м уступили "Боруссии" Д (1:3).