"Это было уже": как США "бросали" важного союзника и возвращались к нему

Разные администрации в Белом доме – разные подходы. С этим сталкивалась не только Украина.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп с каждым днем в должности все дальше уходит от политики своего предшественника Джо Байдена. И в отношении нашей страны, к сожалению, тоже. Сначала отверг лозунг "ничего об Украине без Украины", далее усилил критику Зеленского, назвав его "диктатором" и предположив, что Украина несет ответственность за вторжение РФ. В мире опасаются, что с такими темпами Трамп и полностью разорвет союз с Украиной.

Но здесь стоит вспомнить уже ставшие мемом слова Леонида Кучмы: "Это же было уже". Телеграф вспоминает, как в моменты отказа от поддержки США поступал Израиль. Соединенные Штаты после Шестидневной войны 1967 г. стали считать Израиль главным стратегическим союзником на Ближнем Востоке и преимущественно поддерживали страну, но были и моменты, когда эта поддержка была ограничена или даже снижена. США устанавливали тесные отношения с врагом Израиля Египтом, начинали снабжение оружия арабским странам, сокращали и замораживали помощь.

Снабжение оружия арабским странам

Война Судного дня 1973 года началась с того, что Израиль подвергся неожиданному нападению со стороны Египта и Сирии. Через несколько дней США провели воздушную операцию "Nickel Grass", чтобы поставлять оружие Израилю. Хотя сначала колебались, опасаясь эскалации конфликта и реакции Советского Союза.

Благодаря помощи США Израиль сумел переломить ситуацию: перейти по Суэцкому каналу, окружить третью египетскую армию и продвинуться в Каир. На сирийском фронте израильтяне отразили Голанские высоты (это горное плато на Ближнем Востоке, которое до 1967 года принадлежало Сирии. Во время Шестидневной войны Израиль захватил эту территорию, а в 1981 году провозгласил ее аннексию. Однако международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, не признало это решение, объявив его незаконным) и даже угрожали Дамаску.

Однако после этого арабские страны объявили нефтяное эмбарго против США. Это заставило администрацию Ричарда Никсона пересмотреть свою политику и начать оружие некоторым арабским странам: Египту и Саудовской Аравии.

США снабжали арабским странам современные истребители, такие как F-4 Phantom II, что повышало их воздушные силы. Страны получили танки M60 Patton, артиллерийские системы, ПВО, боеприпасы и военное снаряжение, включая ракеты, боеприпасы.

В начале президентства Рональда Рейгана между Израилем и США был заключен договор о стратегическом сотрудничестве. Однако после принятия Кнессетом Закона о Голанских высотах этот договор был отменен американской стороной. Отношения между странами еще больше обострились из-за авиаудара Израиля по иракскому ядерному реактору "Осирак" и решения США продать Саудовской Аравии разведывательные самолеты Boeing E-3 Sentry. Первая Ливанская война 1982 года и резня в Сабре и Шатиле также способствовали дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Кроме того, израильское руководство не поддержало мирный план, предложенный специальным посланником президента США Филипом Хабибом. Лишь в конце 1983 года ситуация начала стабилизироваться, и в ноябре того же года страны подписали соглашение о стратегическом диалоге.

Споры по переговорам и миру

Соединенные Штаты и Израиль имели долгую историю своих споров. В частности, о мирных переговорах с Палестинской администрацией и расширении поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Большинство администраций США осудили политику Израиля по поселениям и стремились добиться решения о создании двух государств.

В июне 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер назвал номер телефона Белого дома на пресс-конференции: "Позвоните нам, если вы серьезно отнесетесь к миру", — сказал он Израилю.

Через год президент Джордж Буш-старший отложил кредитные гарантии Израиля до тех пор, пока тот не прекратил строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Газе и не согласился на мирную конференцию с палестинскими переговорщиками.

Подписание ядерной программы Ирана запри Обаме

Избрание демократа Барака Обамы президентом США в 2008 году ознаменовало период изменений в отношениях между США и Израилем. США продолжали оказывать военную поддержку Израилю, но между двумя странами возникли разногласия по некоторым ключевым вопросам.

Израильские официальные лица были возмущены, когда Обама решил совершить свой первый визит в регион как президент в Каир, пишет Guardian. В Египте он выступил с речью, пообещав мусульманскому миру "новое начало" после войны в Ираке.

Администрация Обамы резко критиковала продолжение строительства израильских поселений, что привело к кризису в отношениях между государствами. Обама и Нетаньяху провели бурную встречу в Белом доме, в ходе которой президент заявил, что хочет приостановить строительство еврейских поселений и чтобы Израиль серьезно относился к мирным переговорам с палестинцами.

Наиболее спорным стало ядерное соглашение с Ираном в 2015 году. Израиль, как известно, противник любой ядерной активности Ирана (а тот, в свою очередь, открыто декларирует уничтожение Израиля как официальную цель). По условиям соглашения Иран подтвердил, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия, а США и другие страны-участницы признали право Ирана на мирную ядерную программу и сняли с Ирана часть санкций. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это соглашение "капитуляцией" и "серьезной ошибкой исторического масштаба".

Обама также призвал израильтян к возвращению к границам 1967 года, что вызвало негативную реакцию израильского руководства.

Следует отметить, что несмотря на это военное и экономическое сотрудничество между США и Израилем в этот период успешно развивалось, Штаты оставались крупнейшим торговым партнером Израиля.

В последний месяц своего пребывания в должности Обама нанес прощальный удар — США отказались наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство израильских поселений.

А вот Дональд Трамп после вступления в должность президента США в 2017 году сменил курс американской политики. США вышли из иранского соглашения, перенесли посольство в Иерусалим и признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал Телеграф, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены снимать санкции против России после двусторонней встречи в Саудовской Аравии. Он добавил, что при заключении мирного договора и России и Украине, вероятно, придется идти на взаимные уступки.