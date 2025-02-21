Новейший самолет армии США пролетел над Украиной? Что известно о загадочном рейсе (карта)

Этот самолет специализируется на радиоэлектронной разведке

В небе над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты, которые, по данным мониторинговых сервисов, нарушают закрытое воздушное пространство. Однако в этот раз над страной мог пролететь борт армии США.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. Заметим, что данные о полете этого борта засекречены, поэтому они не отображаются.

Однако, на карте полета, видно, что самолет Bombardier Challenger 650 вылетел 13 февраля где-то в 13:00 из Венгрии и после 16:00 приземлился в Румынии. При этом точные пункты посадки и вылета не отображаются. В течение непродолжительного полета борт мог нарушить воздушное пространство Украины и пролететь над Закарпатской областью.

Самолеты Bombardier Challenger 650 Artemis входят в состав армии США, что вызывает много вопросов, особенно на фоне накаливания ситуации с возможной отправкой миротворцев в Украину.

В то же время, с начала полномасштабного вторжения в Украину воздушное пространство государства закрыто, а любые воздушные цели сбивает противовоздушная оборона. Не исключено, что вероятный полет над Украиной — глюк портала.

Что известно о Bombardier Challenger 650 Artemis

Этот самолет специализируется на радиоэлектронной разведке и оснащен современной аппаратурой для сканирования и перехвата сигналов. Его чаще всего используют страны НАТО для аэроразведки. Эти борта иногда фиксируются на картах полета, когда они проводят наблюдение вдоль границ Украины, определяя местонахождение военных объектов РФ и оценивая уровень угроз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Украиной мог пролететь самолет из Москвы с VIP-лицом.