Украина готова к сильному соглашению с Трампом: Зеленский рассказал о встрече с Келлогом

Гарант Конституции обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, возвращение всех украинских пленных и действенные гарантии безопасности

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи со спецпредставителем президента США по России и Украине Китом Келлогом.

Украинский лидер и спецпредставитель Трампа обсудили действенные гарантии безопасности нашей страны. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале главы государства.

"Встреча с генералом Келлогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинскому народу", — говорится в публикации.

Зеленский заявил, что для Украины и всего свободного мира важно, чтобы американская сила чувствовалась. Также он проинформировал, что подробно обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, возвращение всех украинских пленных и действенные гарантии безопасности.

"Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата", — говорится в сообщении.

Напомним, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог 19 февраля прибыл в Киев. Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал: "Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом".

Примечательно, что после встречи украинского лидера и американского чиновника должна была состояться совместная пресс-конференция, однако ее отменили по просьбе США.

Также мы сообщали, что 19 февраля, когда Кит Келлог уже находился в столице Украины, была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения Россией баллистических ракет. Тревога длилась всего 9 минут.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал угрозу для Киева на фоне дипломатических усилий, прилагаемых США для того, чтобы Путин прекратил войну. Глава ОП констатировал, что Путин не демонстрирует доброй воли.