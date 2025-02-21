В Украине заблокируют песни на русском языке? Петиция собрала необходимые голоса за четыре дня

На данный момент за петицию проголосовало более 28 тысяч человек

Недавно в Top-100: Ukraine на стриминговом сервисе Apple Music, куда попала и LOBODA с новой песней "Инстинкт", лидирующую позицию занял российский исполнитель Моргенштерн. И это далеко не первый раз, когда русскоязычные песни бьют популярность в украинских чартах. Многие украинцы возмущены по этому поводу, поэтому на сайте Кабина появилась петиция с требованием запретить песни на русском языке на стриминговых платформах.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 17 февраля и за четыре дня смогла набрать необходимое количество голосов. На данный момент ее подписали более 28 тысяч человек.

Петиция с требованием запретить русскоязычные песни

Автор петиции Леонов Александр указывает в тексте, что Кабмину следует запретить песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя.

Свое мнение он аргументировал шестью факторами:

Запрет российской музыки поможет защитить информационное пространство и национальную безопасность, поскольку такие песни могут нести в себе идеи, вредящие украинской идентичности;

Такой запрет остановит финансирование агрессии, поскольку, деньги, которые получают российские артисты за прослушивание их музыки, идут в бюджет России и часть из них используется на финансирование войны;

Такое решение остановит российскую пропаганду и дезинформацию;

Блокирование песен на русском языке будет содействовать популяризации украинского контента;

Молодежь будет ограничена от негативного влияния и у молодого поколения начнут формироваться правильные культурные ценности;

Запрет русскоязычных песен не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, исполненной на других языках.

Несмотря на войну, российские песни часто попадают в рейтинги украинских чартов. К примеру, в 2024 году на платформе Spotify, в чарте песен популярных в Украине, оказалась песня "Да, я русский". Эта композиция высмеивает граждан США и прославляет правление Кремля.

Российские песни часто лидируют в ТОПах Украины

Часто в ТОПах попадаются песни MORGENSHTERN и российского певца Matrang и Рэм Дигги, который с 2014 года выступает на оккупированных Россией территориях Украины и назван автором неофициального гимна ополченцев на Донбассе.

Украинцы продолжают слушать российские песни

В январе 2025 года российский трек возглавил чарт на YouTube в Украине. Это была песня певицы CHEPIKK – "Не люби меня".

Российский трек возглавил чарт на YouTube

"Телеграф" писал ранее, что "1+1" выпустил в эфире песню российского певца. Нарушает ли это закон?