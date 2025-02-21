Так же было с Ющенко: популярность Залужного объяснил социолог
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Залужного наделили очень высокими характеристиками
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает пользоваться высоким уровнем доверия среди украинцев даже после освобождения от должности. Да, он снизился после того, как Залужный ушел с должности, но он остается популярным лицом.
О причинах этого явления рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович во второй части интервью для "Телеграфа": " Доверие к Зеленскому: уровень — Бог. Антипович о настоящих рейтингах президента, Залужного и Арестовича".
По словам Антиповича, феномен Залужного похож на происходящее с Виктором Ющенко. "Украинец очень часто наделяет того или иного политика, лидера, гетмана характеристиками, которые он сам ему и приписывает. Виктор Андреевич Ющенко в свое время тоже был олицетворением хорошего украинца: бандитам тюрьмы, "ці руки нічого не крали" и прочее", – объясняет социолог.
На ремарку, что Залужный почти не делает публичных заявлений, Антипович ответил: "И поэтому украинец ему доверяет. Этот человек не сдавал военных, не гнал в операции, где погибали бы ребята и много подобных историй. Его интервью когда читаешь, ну слеза звучит, настолько это искренний, хороший.
Социолог считает, что популярность Залужного – это природное явление, а не результат политтехнологий. "Не думаю, что этот образ искусственно создавался самим Залужным или политтехнологами. Все, что искусственное, оно отпадает", — подчеркнул он.
Алексей Антипович подытожил, что украинцы традиционно голосуют более эмоционально, чем рационально: "Поэтому, как ни крути, Юлия Владимировна одно время была права, когда говорила ’голосуй сердцем’. Это в принципе для нашего народа характерно".
Также "Телеграф" писал, что Залужный признал, в чем ошибся во время вторжения РФ. Максимальное нанесение урон противнику остается актуальным, но не главным, говорит он.