Так же было с Ющенко: популярность Залужного объяснил социолог

Залужного наделили очень высокими характеристиками

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает пользоваться высоким уровнем доверия среди украинцев даже после освобождения от должности. Да, он снизился после того, как Залужный ушел с должности, но он остается популярным лицом.

О причинах этого явления рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович во второй части интервью для "Телеграфа": " Доверие к Зеленскому: уровень — Бог. Антипович о настоящих рейтингах президента, Залужного и Арестовича".

По словам Антиповича, феномен Залужного похож на происходящее с Виктором Ющенко. "Украинец очень часто наделяет того или иного политика, лидера, гетмана характеристиками, которые он сам ему и приписывает. Виктор Андреевич Ющенко в свое время тоже был олицетворением хорошего украинца: бандитам тюрьмы, "ці руки нічого не крали" и прочее", – объясняет социолог.

На ремарку, что Залужный почти не делает публичных заявлений, Антипович ответил: "И поэтому украинец ему доверяет. Этот человек не сдавал военных, не гнал в операции, где погибали бы ребята и много подобных историй. Его интервью когда читаешь, ну слеза звучит, настолько это искренний, хороший.

Социолог считает, что популярность Залужного – это природное явление, а не результат политтехнологий. "Не думаю, что этот образ искусственно создавался самим Залужным или политтехнологами. Все, что искусственное, оно отпадает", — подчеркнул он.

Алексей Антипович подытожил, что украинцы традиционно голосуют более эмоционально, чем рационально: "Поэтому, как ни крути, Юлия Владимировна одно время была права, когда говорила ’голосуй сердцем’. Это в принципе для нашего народа характерно".

Также "Телеграф" писал, что Залужный признал, в чем ошибся во время вторжения РФ. Максимальное нанесение урон противнику остается актуальным, но не главным, говорит он.