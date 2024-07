Украинский блогер Антон Швец рассказал, в чем суть мирного плана Трампа.

Во-первых, вы должны понимать, что обнародованное Джонсоном это НЕ план Трампа. Вот такая фигня, малята. Сказать точно Джонсон ли просто такой дипломат и не говорит, что это план Трампа, или пытается создать какую-то новую реальность, где Трампу придется существовать, мне сложно.

Но после этой фразы, начинается сам план: "I stress that I cannot be sure exactly what he would do, if elected. But this is what he could do".

Что в переводе означает: "Я подчеркиваю, что я не могу быть уверенным, что именно он поступал бы так, если бы был избран. Но это то, ЧТО ОН МОГ БЫ СДЕЛАТЬ".

То есть это можно трактовать как мнения Джонсона по результатам разговора с Трампом. А не как план самого Трампа.

Теперь к самому плану

Первый этап самого плана – укрепление Украины. Из более или менее понятных действий здесь – позволить бить ATACMS и Storm Shadow куда угодно. Больше никаких подробностей. В общем, это можно читать как то, что нам упростят получение оружия, и самого оружия будут давать больше. Но никакие ATACMS сами по себе нам не помогут выйти на границы 24 февраля, их недостаточно. Для того чтобы продвигаться вперед, нам нужны не ATACMS, каких мало, а, например, если мы уже говорим о ракетах, томагавки и их нужно ТЫСЯЧИ. А к ним соответственно пусковые установки - десятки. А наземных пусковых для них нет с 80-х годов. Так что это прям задача со звездочкой.

Использование нескольких тысяч томагавков одновременно позволяет произвести то, что я называю изоляцией театра военных действий (или поля боя). Ты тупо вваливаешь по две ракеты в каждое КП, СП, ВОП, РОП, в каждый РЭС, в каждый Панцирь, в каждую С-300 и С-400, в каждую позицию ПВО, в каждый мост, развязку, путепровод, штаб, укреп, опорник, блокпост, в каждое хранилище ГСМ и снарядов, в каждое расположение, в каждый аэродром, депо, гараж ВТ, узел связи, в каждую позицию арты и САУ. То есть куда угодно, где есть хотя бы пара отделений солдат или пара танков и так далее, и все это в масштабах по меньшей мере одной области. И бросаешь еще по аэродромам на территории РФ, откуда взлетает фронтовая авиация, чтобы не взлетала.

Дальше, когда на всей зоне ответственности в какой-то области у врага наступает пипец, когда никуда нельзя перекинуть подкрепление, когда нет связи и штабы не понимают, существуют ли еще штабы соседей и их собственные войска, когда все близкие запасы снарядов арты взлетели в воздух, а авиацию невозможно вызвать, потому что аэродромы под угрозой. Именно тогда ты за два дня без артобстрелов спокойно разминируешь передний край, под прикрытием собственной авиации, дорабатываешь, что там живое у врага остатками томагавков и двигаешься вглубь, пока там враг пытается понять, что у него осталось.

Это где-то так воюют сами американцы. Вот если нам дадут такое, то план Джонсона (или Трампа) реалистичен. Все остальное – большие вопросы, как они нам так помогут, что между ноябрем 24 и январем 25 мы выходим на границы 24 февраля.

Дальше Джонсон говорит, что у нас много войск, и если Путин пойдет на мир, то 70 тысяч украинцев могут заменить американские войска в Европе. Ну, здесь в принципе окей идея, башлять за это будет сама Европа, просто башлять меньше. Как там украинцы будут использовать американское оружие, это еще вопрос, но ок. Ну и, конечно, нас принимают в НАТО. Но надо будет какие-то права по защите русского языка у нас сделать. Ну, тут обещать все, а вешать потом. В общем, этот пункт проблемным для нас, я не считаю. Я просто не понимаю на хрена это все Путину.

В общем-то это и все, весь план Джонсона, кроме рассказов, какой Трамп решительный молодец.

План не выглядит реалистичным. Его очень сложно будет БЫСТРО реализовать США, потому что он не устраивает Путина никак. Для этого России нужно будет нанести очень мощное поражение, близкое к краху режима. Условно говоря, украинская армия должна показать РФ, как воюют США. Без США. Это не так уж просто.

Но самое главное в этом плане, что он полностью не устраивает Путина. И Кремль соответственно пошлет Трампа ко всем чертям раньше чем мы. В смысле Кремль гривой то кивнет Трампу, а затем его бросит. Как у Кремля обычно и бывает. Нас это устраивает, потому что отказываться от предложений Трампа придется не нам. Если так, то окей в принципе.

Но опять же напоминаю, что это пока выглядит как план Джонсона для Трампа, а не план Трампа.

Источник: пост Швеца в Facebook